Итальянские власти собираются направить на Украину саперов, чтобы разминировать Черное море и сухопутные территории. Об этом сообщает газета Corriere della Sera.
Эту идею продвигают премьер-министр Джорджа Мелони и два вице-премьера Антонио Таяни и Маттео Сальвини. Вопрос об отправке военных специалистов рассмотрят на ближайшем заседании министров.
Таким образом власти Италии хотят, с одной стороны, числиться в так называемой коалиции желающий, с другой — отмежеваться от прямого военизированного участия европейского контингента. Там отмечают, что саперы будут отправлены только после заключения мирного соглашения.
По мнению Сальвини, такой шаг со стороны Италии будет компромиссным для всех сторон. При этом Мелони считает, что гарантии безопасности Незалежной по модели пятой статьи НАТО являются основным механизмом, который сейчас рассматривают западные партнеры Киева.