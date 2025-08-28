18 пенсионеров хотят стать депутатами в Новосибирской области

На предстоящих выборах в Новосибирской области заметно увеличилось количество кандидатов пенсионного возраста. В этой избирательной кампании восемнадцать человек старше 65 лет решили попробовать свои силы в депутатском кресле. Хотя среди них нет большинства действующих депутатов, многие имеют опыт работы в местных и муниципальных советах. Об этом сообщает портал Сиб.фм.
По данным издания, наиболее активной оказалась «Партия пенсионеров», которая выдвинула на выборы больше всего кандидатов старше 65 лет. Также кандидатов 65+ в Заксобрание Новосибирской области представила партия КПРФ, а вот в горсовет Новосибирска большинство возрастных кандидатов представила партия «Единая Россия».
Среди действующих депутатов регионального парламента, которые хотели бы продолжить свою работу, выделяются коммунист Вадим Агеенко (68 лет) и единоросс Олег Подойма (65 лет). В горсовете самыми возрастными кандидатами стали Николай Тямин (65 лет) и Сергей Бондаренко (67 лет).
Самым возрастным кандидатом в горсовет стал 69-летний самовыдвиженец Анатолий Кузнецов. Также среди кандидатов в Заксобрание региона можно отметить Леонида Рыбина (67 лет) от КПРФ. Несмотря на активность пожилых кандидатов, большинство партий изначально сделали ставку на молодежь.
Из девятнадцати кандидатов старше 65 лет, которые подали документы в Избирком, четырнадцать стремятся попасть в Заксобрание Новосибирской области, а четверо — в горсовет Новосибирска. От «Партии пенсионеров» выдвинуты Елизавета Анкудинова и Сергей Кузьмин. ЛДПР представила Виктора Богачева, Анатолия Маренкова и Виктора Реутова. Также от «Справедливой России» идут Сергей Мишанин и Валерий Федоров.
Топ-3 самых возрастных кандидатов включает Виктора Богачева (71 год), Анатолия Маренкова (74 года) и Юрия Усакова (79 лет), который является лидером коммунистов Татарского района. Все трое имеют опыт работы в депутатских органах.