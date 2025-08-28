18 пенсионеров хотят стать депутатами в Новосибирской области

На предстоящих выборах в Новосибирской области заметно увеличилось количество кандидатов пенсионного возраста. В этой избирательной кампании восемнадцать человек старше 65 лет решили попробовать свои силы в депутатском кресле. Хотя среди них нет большинства действующих депутатов, многие имеют опыт работы в местных и муниципальных советах. Об этом сообщает портал Сиб.фм.