В Китае объяснили, почему Путин едет в Пекин

«Визит … Путина в Китай … показывает высокий уровень всеобъемлющего стратегического партнерства между Китаем и Россией в новую эпоху, а также символизирует единство и общую решимость двух стран защищать итоги победы во Второй мировой войне» — сказал официальный представитель китайского МИД Хун Лэй. Его слова приведены на сайте ведомства.