В Китае объяснили, почему Путин едет в Пекин

Визит Путина в Пекин говорит о решимости РФ и КНР защищать итоги Второй мировой войны.
Поездка Владимира Путина в Пекин демонстрирует приверженность России и Китая совместным усилиям по отстаиванию результатов Второй мировой войны. Визит организован по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Китая. Помимо российского лидера, в церемониях примут участие главы и представители 26 иностранных государств и правительств.
«Визит … Путина в Китай … показывает высокий уровень всеобъемлющего стратегического партнерства между Китаем и Россией в новую эпоху, а также символизирует единство и общую решимость двух стран защищать итоги победы во Второй мировой войне» — сказал официальный представитель китайского МИД Хун Лэй. Его слова приведены на сайте ведомства.
Ранее помощник министра иностранных дел Китая Хун Лэй сообщил, что российский президент Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын посетят Пекин для участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам, которые состоятся 3 сентября. В церемонии традиционно примет участие председатель КНР Си Цзиньпин.