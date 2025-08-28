Ричмонд
+16°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США нашли «виновного» в эскалации украинского конфликта

Премьер-министр Индии Нарендра Моди виновен в эскалации украинского конфликта из-за продолжающихся закупок российской нефти. С таким обвинением советник президента США Дональда Трампа по торговым и экономическим вопросам Питер Наварро выступил в интервью Bloomberg TV.

Источник: Life.ru

По мнению чиновника, политика Нью-Дели негативно сказывается на всех в Соединённых Штатах, от бизнеса до обычных граждан. Он подчеркнул, что из-за высоких индийских тарифов американцы теряют рабочие места, доход и возможности для повышения зарплат.

«И тогда налогоплательщики проигрывают, потому что мы должны финансировать войну Моди. Я имею в виду войну Моди, потому что дорога к миру пролегает, в частности, через Нью-Дели», — сказал он.

Напомним, 27 августа вступила в силу дополнительная 25-процентная пошлина на импорт из Индии, инициированная администрацией Трампа, что довело общий тариф до 50%. Это решение связано с резким ростом индийского импорта российской нефти и провалом пяти раундов торговых переговоров, в ходе которых Нью-Дели безуспешно пытался удержать пошлины на уровне 15%.

Узнать больше по теме
Нарендра Моди: биография индийского премьера-революционера
Нарендра Моди — неоднозначная фигура в индийской политике. Его отмечают за беззаветное служение своей стране и порицают за ярое стремление к власти. Он начинал как агитатор националистической организации, стал главным министром штата, а затем и вторым лицом в руководстве Индии. Главное о его биографии — в нашем материале.
Читать дальше