Более 100 украинских беспилотников сбили над Россией. Военная операция, день 1282-й

8:50 Мужчины в возрасте от 18 до 22 лет включительно начали выезжать с Украины сразу в первый день, как разрешение на пересечение границы вступило в силу, сообщил представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.
8:35 Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в селе Маньково-Калитвенское ~фрагменты БПЛА упали на крышу дома~. Из-за угрозы детонации боевой части, застрявшей в кровле, пришлось ~эвакуировать 89 человек~.
8:10 Беспилотная опасность отменена на всей территории Белгородской и Пензенской областей.
8:05 ? Минобороны: над РФ за ночь сбиты 102 украинских БПЛА.
■ 22 дрона — над акваторией Черного моря;
■ по 21 — в Ростовской и Самарской областях;
■ 18 — в Краснодарском крае;
■ 11 — над Крымом;
■ по три — в Воронежской и Саратовской областях;
■ два — в Волгоградской области;
■ один — над акваторией Азовского моря.
8:00 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1282-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.