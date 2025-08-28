Ричмонд
Более 100 украинских беспилотников сбили над Россией. Военная операция, день 1282-й

Минобороны РФ сообщило, что силы ПВО за ночь сбили 102 украинских беспилотника над территорией России. 22 дрона уничтожили над акваторией Черного моря, по 21 — в Ростовской и Самарской областях, 18 — в Краснодарском крае. Также беспилотники сбивали над Крымом, Воронежской, Саратовской и Волгоградской областями и акваторией Азовского моря. Под Ростовом из-за падения фрагментов БПЛА на крышу дома эвакуированы 89 человек, в Волгоградской области загорелось техническое строение локомотивного депо в Петровом Вале. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Источник: Газета.Ру

8:50 Мужчины в возрасте от 18 до 22 лет включительно начали выезжать с Украины сразу в первый день, как разрешение на пересечение границы вступило в силу, сообщил представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.

8:35 Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в селе Маньково-Калитвенское ~фрагменты БПЛА упали на крышу дома~. Из-за угрозы детонации боевой части, застрявшей в кровле, пришлось ~эвакуировать 89 человек~.

8:22.

8:10 Беспилотная опасность отменена на всей территории Белгородской и Пензенской областей.

8:05 ? Минобороны: над РФ за ночь сбиты 102 украинских БПЛА.

■ 22 дрона — над акваторией Черного моря;

■ по 21 — в Ростовской и Самарской областях;

■ 18 — в Краснодарском крае;

■ 11 — над Крымом;

■ по три — в Воронежской и Саратовской областях;

■ два — в Волгоградской области;

■ один — над акваторией Азовского моря.

8:00 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1282-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

