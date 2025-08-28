Папа римский потребовал от воюющей страны прекратить «коллективное наказание»

Десять палестинцев, в том числе двое детей, умерли от голода за последние 24 часа, сообщили в среду органы здравоохранения Газы, а папа римский Лев XIV потребовал от Израиля прекратить «коллективное наказание» населения на осажденной территории.
С начала войны в Газе и усиления Израилем осады палестинской территории от голода умерли по меньшей мере 313 человек, в том числе 119 детей, пишет The Guardian. На прошлой неделе наблюдательный орган, поддерживаемый ООН, подтвердил, что в Газе свирепствует голод, и предупредил, что без дополнительной помощи все большее число людей потеряет доступ к продовольствию.
Поскольку гуманитарные условия продолжали ухудшаться, папа римский призвал к приостановке военных действий.
«Я прошу о достижении постоянного прекращения огня, обеспечении безопасного ввоза гуманитарной помощи и полном соблюдении норм гуманитарного права», — заявил Лев XIV, сославшийся на международное право и его «запрещение коллективного наказания, неизбирательного применения силы и принудительного перемещения населения».
Выступление папы дважды прерывалось аплодисментами, когда он призывал к прекращению огня перед тысячами людей в зале Ватикана, отмечает The Guardian.
Глава организации «Спасем детей» заявил в среду, что голодающие дети в Газе сейчас настолько слабы, что даже не плачут. «Когда еды не хватает, дети страдают от острого недоедания, а затем медленно и мучительно умирают. Проще говоря, это и есть голод», — рассказала Ингер Ашинг Совету безопасности ООН в Нью-Йорке.
Далее она рассказала о том, что происходит, когда дети умирают от голода, как организм сначала потребляет собственный жир, а затем — мышцы и жизненно важные органы. «Тем не менее в наших клиниках практически тишина. Сейчас у детей нет сил говорить или даже кричать от боли. Они лежат там, истощенные, в буквальном смысле слова умирающие», — сказала Эшинг.
Она добавила: «Каждый, кто находится в этом помещении, несет юридическую и моральную ответственность за то, чтобы остановить это злодеяние».
Несмотря на призывы к прекращению огня, израильские танки ночью ворвались на окраины города Газа, разрушая дома и вынуждая жителей покинуть свои дома. Танки обстреляли район Эбад аль-Рахман на северной окраине города, в результате чего были ранены люди, пока израильские войска пытались расчистить путь в город Газа перед ожидаемым наступлением.
По данным органов здравоохранения Газы, в результате израильских ударов и обстрелов по всей территории Газы за предыдущие 24 часа погибли по меньшей мере 76 человек.
Израильские военные заявили, что они действовали в Джабалии и на окраинах города Газа с целью «демонтажа объектов террористической инфраструктуры и ликвидации террористов». Они заявили, что убили высокопоставленного члена ХАМАС Махмуда аль-Асвада, который был главой разведки боевиков в западной части Газы.
Израиль заявил, что начнет свое новое наступление на город Газа независимо от того, будет ли достигнуто соглашение о прекращении огня, назвав этот город последним оплотом ХАМАС в секторе.
За время войны город стал особенно густонаселенным, поскольку палестинцы бежали из других районов, отмечает The Guardian. В настоящее время в городе Газа проживает около 1 миллиона человек — половина населения сектора, — которым, по словам Израиля, будет приказано покинуть его.
Гуманитарные организации предупреждают, что такое массовое насильственное перемещение не только противоречит международному праву, но и усугубит и без того плачевную ситуацию в Газе.
Израиль отмел подобные опасения, а представитель израильских военных Авихай Адраи заявил в среду, что «эвакуация из города Газа неизбежна». Израиль уже обратился к гуманитарным организациям на севере и юге Газы с просьбой подготовиться к наплыву людей и сообщил, что на территорию было отправлено большее количество палаток.
«Прежде чем перейти к следующему этапу войны, я хотел бы подтвердить, что в южной части сектора Газа есть обширные пустые территории, так же как и в центральных лагерях и в Аль-Маваси. В этих районах нет палаток», — сказал Адраи, продемонстрировав карту отдельных «пустых зон» на юге Газы.
Тысячи жителей города Газа уже покинули его, спасаясь от усиливающихся израильских бомбардировок, пишет The Guardian. Однако местные церковные лидеры заявили, что они не уйдут и что люди, укрывающиеся в церквях, слишком слабы и недоедают, чтобы переезжать, а перемещение было бы «смертным приговором». «По этой причине духовенство и монахини решили остаться и продолжать заботиться обо всех тех, кто будет находиться на территории комплекса», — говорится в совместном заявлении Греческого православного патриархата и Латинского патриархата Иерусалима.
За последние 22 месяца израильские военные регулярно публиковали приказы об эвакуации из Газы, и значительная часть населения несколько раз была перемещена, напоминает The Guardian. В июне ООН заявила, что более 80% территории Газы было объявлено израильской военной зоной или подпадало под действие приказов о перемещении.
Продолжающееся перемещение населения ухудшило состояние здоровья и санитарные условия, что привело к распространению болезней.
Израиль до сих пор не отреагировал на поддержанное США предложение о прекращении огня, с которым ХАМАС согласился на прошлой неделе. Сообщается, что это предложение практически идентично предыдущему предложению США, которое Израиль ранее принял. Во вторник вечером состоялось заседание израильского кабинета безопасности, на котором предложение о прекращении огня не обсуждалось. Израильские СМИ утверждают, что правительство Биньямина Нетаньяху больше не заинтересовано в прекращении огня и вместо этого хочет всеобъемлющего прекращения войны, включая возвращение всех заложников и уход ХАМАС из Газы.
Катар, один из посредников на переговорах о прекращении огня, выступил во вторник с редким для себя упреком в адрес Израиля, заявив, что Израиль «не хочет достигать соглашения».
Сообщается, что Дональд Трамп планировал провести в среду в Белом доме встречу для обсуждения послевоенного будущего Газы. Его специальный посланник Стив Уиткофф заявил, что Вашингтон ожидает, что война в Газе будет урегулирована к концу года. Уиткофф сообщил Fox News во вторник, что на встрече в Белом доме будет обсуждаться «очень всеобъемлющий план, который мы разрабатываем на следующий день».
Государственный департамент США сообщил, что госсекретарь Марко Рубио встретится с министром иностранных дел Израиля Гидеоном Сааром в Вашингтоне.
По данным министерства здравоохранения Газы, за последние 22 месяца в результате войны в Газе погибло по меньшей мере 62 895 палестинцев. Израиль начал войну после того, как 7 октября 2023 года боевики, возглавляемые ХАМАС, убили около 1200 человек.