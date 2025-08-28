Папа римский потребовал от воюющей страны прекратить «коллективное наказание»

Тысячи жителей города Газа уже покинули его, спасаясь от усиливающихся израильских бомбардировок, пишет The Guardian. Однако местные церковные лидеры заявили, что они не уйдут и что люди, укрывающиеся в церквях, слишком слабы и недоедают, чтобы переезжать, а перемещение было бы «смертным приговором». «По этой причине духовенство и монахини решили остаться и продолжать заботиться обо всех тех, кто будет находиться на территории комплекса», — говорится в совместном заявлении Греческого православного патриархата и Латинского патриархата Иерусалима.