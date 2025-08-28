Ричмонд
Совмин Беларуси продлил запрет на ввоз ряда товаров из Литвы до 2026 года

Беларусь приняла решение продлить запрет на ввоз некоторых товаров из Литвы до 2026.

Источник: Комсомольская правда

Совмин Беларуси продлил запрет на ввоз ряда товаров из Литвы до 2026 года. Это следует из постановления белорусского правительства № 462 от 27 августа 2025 года. Документ опубликован на Национальном правовом портале.

В документе сказано, что решение, связанное с продлением запрета на ввоз некоторых товаров в Беларусь из Литвы, принято, чтобы обеспечить защиту национальных интересов, а также отреагировал на недружественные действия литовской стороны.

Совет министров до 1 апреля 2026 года продлил действие постановления от 14 марта 2024 года. В список товаров попали вино, пиво, воды, уксус, шины и покрышки, бывшие в употреблении одежда и автозапчасти, и ряд других товаров (подробнее мы писали здесь).

