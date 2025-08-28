Совмин Беларуси продлил запрет на ввоз ряда товаров из Литвы до 2026 года

Совет министров до 1 апреля 2026 года продлил действие постановления от 14 марта 2024 года. В список товаров попали вино, пиво, воды, уксус, шины и покрышки, бывшие в употреблении одежда и автозапчасти, и ряд других товаров (подробнее мы писали здесь).