Каждый пятый житель ЕС столкнется с бедностью после выхода на пенсию

Глава Европейской организации страхования и пенсионного обеспечения (EIOPA) Петра Хилкема предупредила о рисках массового обнищания пожилого населения Европы. Согласно её оценкам, каждый пятый европеец может оказаться за чертой бедности в старости при сохранении текущей пенсионной системы, причем для женщин этот риск на 30% выше, сообщает Politico.
Критическая ситуация усугубляется демографическими изменениями — стремительным старением населения. По прогнозам EIOPA, через 40 лет на одного пенсионера будет приходиться лишь 1,5 работающих человека, что вдвое меньше текущего показателя.
В качестве решения предлагается создание дополнительных частных пенсионных систем и цифровых инвестиционных счетов, доступных всем гражданам, включая самозанятых и фрилансеров. К концу года правительствам стран ЕС представят конкретные предложения по реформированию пенсионного законодательства и механизмов накоплений.
