Каждый пятый житель ЕС столкнется с бедностью после выхода на пенсию

Глава Европейской организации страхования и пенсионного обеспечения (EIOPA) Петра Хилкема предупредила о рисках массового обнищания пожилого населения Европы. Согласно её оценкам, каждый пятый европеец может оказаться за чертой бедности в старости при сохранении текущей пенсионной системы, причем для женщин этот риск на 30% выше, сообщает Politico.