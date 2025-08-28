Во Франции призывают устроить Трампу «праздник неподчинения»: вот что предлагает Макрон

Европейский союз должен рассмотреть ответные меры против цифрового сектора США после того, как президент Дональд Трамп пригрозил дополнительными тарифами в отношении технологического регулирования и налогов. Об этом на заседании кабмина Франции заявил президент Пятой республики Эммануэль Макрон. Его слова со ссылкой на высокопоставленного чиновника из французского правительства приводит Politico.