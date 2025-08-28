Во Франции призывают устроить Трампу «праздник неподчинения»: вот что предлагает Макрон

Европейский союз должен рассмотреть ответные меры против цифрового сектора США после того, как президент Дональд Трамп пригрозил дополнительными тарифами в отношении технологического регулирования и налогов. Об этом на заседании кабмина Франции заявил президент Пятой республики Эммануэль Макрон. Его слова со ссылкой на высокопоставленного чиновника из французского правительства приводит Politico.
«У Евросоюза большой дефицит торгового баланса с Соединенными Штатами, нам нужно сосредоточиться на этом», — сказал Макрон, имея в виду отрицательное сальдо торгового баланса ЕС в сфере услуг с Соединенными Штатами. Блок имеет положительное сальдо торгового баланса по товарам, таким как автомобили, фармацевтические препараты и продукты питания, которые Трамп хочет сократить.
По словам собеседника агентства, Макрон хочет устроить Трампу «праздник неподчинения», придерживаясь позиции изучения возможных ответных мер против американских цифровых игроков.
Накануне сообщалось, что администрация США может оказать давление на Европейский союз. По данным издания, президент США Дональд Трамп может диктовать торговые условия Европе благодаря её зависимости от американской военной поддержки и технологий.
А Евросоюз, тем временем, пытается ускорить процесс отмены пошлин на все товары из Соединенных Штатов по требованию американского лидера Дональда Трампа.