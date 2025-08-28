Ричмонд
+16°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российская армия нанесла новый удар по ВСУ под Красноармейском

Российские Воздушно-космические силы нанесли авиаудар по пункту временной дислокации украинских военных в Красноармейске. Для атаки использовали авиабомбы ФАБ-250 с УМПК, сообщило Минобороны РФ.

Источник: Life.ru

ВКС России отработали по пункту временной дислокации ВСУ в Красноармейске с применением ФАБ-250. Видео © Telegram / Минобороны России.

«Успешное поражение ПВД подразделения ВСУ подтверждено средствами объективного контроля в режиме реального времени», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, разведка выявила пункт временной дислокации одного из подразделений 155-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ в промышленной зоне Красноармейска. После этого по объекту был нанесён удар авиацией с применением корректируемых авиабомб ФАБ-250.

Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили немецкий танк Leopard из состава бригады «Анна Киевская». Эта машина вела огонь по жилым многоэтажкам в Красноармейске. Отмечалось, что установить маршруты её движения удалось благодаря видеокадрам, после чего танк был засечён на городской улице и поражён ударом.