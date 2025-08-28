Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили немецкий танк Leopard из состава бригады «Анна Киевская». Эта машина вела огонь по жилым многоэтажкам в Красноармейске. Отмечалось, что установить маршруты её движения удалось благодаря видеокадрам, после чего танк был засечён на городской улице и поражён ударом.