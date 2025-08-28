Ричмонд
ВС России после удара по Винницкой области погрузили регион во мрак

В Винницкой области произошло несколько взрывов после удара ВС России по инфраструктуре.

В Винницкой области произошло несколько взрывов после удара ВС России по инфраструктуре. В результате без электричества осталось 60 тысяч пользователей, сообщила первый замглавы администрации Наталья Заболотная в своем телеграм-канале.

«В результате попадания в объекты энергетики обесточены 60 тысяч потребителей в 29 населенных пунктах», — рассказала политик.

Украинские СМИ ранее сообщали, что в Винницкой области объявлена воздушная тревога. Были слышны взрывы. Заболотная отметила, что повреждена критическая инфраструктура.

Сегодняшней ночью Киев и окрестности подверглись нескольким волнам ударов. О последствиях не сообщалось.

