ВС России после удара по Винницкой области погрузили регион во мрак

В Винницкой области произошло несколько взрывов после удара ВС России по инфраструктуре. В результате без электричества осталось 60 тысяч пользователей, сообщила первый замглавы администрации Наталья Заболотная в своем телеграм-канале.
«В результате попадания в объекты энергетики обесточены 60 тысяч потребителей в 29 населенных пунктах», — рассказала политик.
Украинские СМИ ранее сообщали, что в Винницкой области объявлена воздушная тревога. Были слышны взрывы. Заболотная отметила, что повреждена критическая инфраструктура.
Сегодняшней ночью Киев и окрестности подверглись нескольким волнам ударов. О последствиях не сообщалось.
