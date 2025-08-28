Три флота НАТО два дня гонялись за «российской» подлодкой

Согласно публикации, в операции участвовали противолодочные самолеты P-8A Poseidon, принадлежащие военно-воздушным силам Великобритании и США, а также норвежские ВВС. Министерство обороны подтвердило, что это была именно операция, а не учения, однако отказалось предоставить какую-либо дополнительную информацию. В статье не упоминается о каких-либо результатах поисковых мероприятий.