Ричмонд
+16°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Три флота НАТО два дня гонялись за «российской» подлодкой

Великобритания, Норвегия и США провели почти 48 часов в бесплодных поисках якобы российской подводной лодки в Норвежском море. Об этом сообщает британский таблоид The Sun со ссылкой на источники.

Источник: Life.ru

«Судя по всему, операция началась около семи часов вечера в воскресенье и продолжалась почти 48 часов», — говорится в материале.

Согласно публикации, в операции участвовали противолодочные самолеты P-8A Poseidon, принадлежащие военно-воздушным силам Великобритании и США, а также норвежские ВВС. Министерство обороны подтвердило, что это была именно операция, а не учения, однако отказалось предоставить какую-либо дополнительную информацию. В статье не упоминается о каких-либо результатах поисковых мероприятий.

А ранее Life.ru писал, что отряд подлодок России и Китая впервые в истории вышел патрулировать воды Тихого океана. Подобное событие произошло впервые за историю отношений стран. Подводное патрулирование началось в начале августа, после завершения в акватории Японского моря российско-китайского учения «Морское взаимодействие — 2025».

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше