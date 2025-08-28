Три флота НАТО два дня гонялись за «российской» подлодкой

«Судя по всему, операция началась около семи часов вечера в воскресенье и продолжалась почти 48 часов», — говорится в материале.
Согласно публикации, в операции участвовали противолодочные самолеты P-8A Poseidon, принадлежащие военно-воздушным силам Великобритании и США, а также норвежские ВВС. Министерство обороны подтвердило, что это была именно операция, а не учения, однако отказалось предоставить какую-либо дополнительную информацию. В статье не упоминается о каких-либо результатах поисковых мероприятий.
А ранее Life.ru писал, что отряд подлодок России и Китая впервые в истории вышел патрулировать воды Тихого океана. Подобное событие произошло впервые за историю отношений стран. Подводное патрулирование началось в начале августа, после завершения в акватории Японского моря российско-китайского учения «Морское взаимодействие — 2025».