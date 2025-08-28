Восхищающегося Трампом президента забросали камнями из-за коррумпированной сестры

Президента Аргентины Хавьер Милея забросали камнями во время предвыборной кампании на фоне коррупционного скандала, связанного с его сестрой. Известный как поклонник Трампа аргентинский президент проводил предвыборную кампанию на промежуточных выборах — это первое серьезное испытание его популярности — когда протестующие забросали его автомобиль бутылками и камнями.
В среду демонстранты, протестующие против коррупционного скандала, забросали камнями президента Аргентины Хавьера Милея во время предвыборной кампании недалеко от столицы страны Буэнос-Айреса, передает Agence France-Presse.
Пресс-секретарь президента Мануэль Адорни написал в соцсети, что лидер аргентинских ультраправых, который был увезен с места происшествия сотрудниками своей службы безопасности, не пострадал после нападения на его кортеж.
Хавьер Милей, который ведет предвыборную кампанию на промежуточных выборах в октябре, ехал в кузове пикапа и приветствовал сторонников в городе Ломас-де-Самора, расположенном в 20 км к югу от Буэнос-Айреса, когда протестующие начали забрасывать его автомобиль растениями, камнями и бутылками.
Автомобиль, в котором находились президент и его сестра Карина Милей, а также другие официальные лица, быстро покинул место происшествия.
После этого между сторонниками и противниками лидера либертарианцев вспыхнули потасовки.
Стычки возникли на фоне скандала в Аргентине, связанного с предполагаемой коррупцией в государственном агентстве по борьбе с инвалидностью, в которой участвовала влиятельная сестра Милей, Карина Милей, тесно сотрудничающая с президентом.
«Милей пришел провоцировать. И что ж, ему пришлось уйти, как и подобало», — комментирует пенсионер Рамон, который предпочел не называть свою фамилию, назвав Ломас-де-Самору оплотом оппозиции.
Ариэль Феррари, эксперт по коммуникациям, который поддерживал президента, сказал, что он приехал, чтобы «защитить идеи Хавьера Милея освободить Латинскую Америку и весь мир от социалистических, марксистских идей, которые никогда не работали».
За несколько минут до этого президент Аргентины затронул скандал, разразившийся после утечки аудиозаписей бывшего главы агентства по делам инвалидов Диего Спаньоло.
В записях, которые в течение нескольких дней освещались в новостях Аргентины, Спаньоло утверждал, что Карина Милей присваивала средства, предназначенные для людей с ограниченными возможностями.
Президент Милеи в среду нарушил молчание по этому поводу.
«Все, что говорит Спаньоло, — ложь», — заявил он журналистам в Ломас-де-Самора перед началом протестов, добавив: «Мы собираемся привлечь его к ответственности и доказать, что он солгал».
Этот инцидент подчеркнул потенциально опасный характер скандала для Милеи в преддверии парламентских выборов, констатирует Agence France-Presse.
Голосование станет первым серьезным испытанием его поддержки с тех пор, как экономист-либертарианец вступил в должность в декабре 2023 года, пообещав возродить слабую экономику Аргентины.
Как утверждает Agence France-Presse, 54-летнему президенту удалось снизить устойчиво высокую инфляцию и добиться профицита бюджета за счет значительных бюджетных сокращений, в том числе расходов на услуги для людей с ограниченными возможностями.