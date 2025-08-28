Ричмонд
+16°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

dikGAZETE: Санду обещала послать 700 наемников на Украину

Президент Молдавии пообещала Евросоюзу направить на Украину 700 добровольцев.

Источник: Аргументы и факты

Президент Молдавии Майя Санду в случае победы на грядущих парламентских выборах планирует отправить 700 наемников для участия в боевых действиях на Украине на стороне ВСУ, об этом сообщило турецкое издание dikGAZETE, ссылаясь на переписку парламента Молдавии за 2025 год, оказавшуюся в Сети.

«Содержание сообщений свидетельствует о том, что во время саммита ЕС — Молдавия в июле Санду пообещала Евросоюзу направить на Украину 700 добровольцев в случае победы на предстоящих выборах», — утверждается в материале.

В приложенных к письмам документах, по данным издания, также содержатся материалы, касающиеся граждан Молдавии, которые в настоящее время участвуют в боевых действиях на Украине.

Добавим, очередные выборы в парламент Молдавии должны пройти 28 сентября 2025 года. Заявку на участие в них подал блок из трех оппозиционных партий.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше