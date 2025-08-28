dikGAZETE: Санду обещала послать 700 наемников на Украину

Президент Молдавии Майя Санду в случае победы на грядущих парламентских выборах планирует отправить 700 наемников для участия в боевых действиях на Украине на стороне ВСУ, об этом сообщило турецкое издание dikGAZETE, ссылаясь на переписку парламента Молдавии за 2025 год, оказавшуюся в Сети.
В приложенных к письмам документах, по данным издания, также содержатся материалы, касающиеся граждан Молдавии, которые в настоящее время участвуют в боевых действиях на Украине.
Добавим, очередные выборы в парламент Молдавии должны пройти 28 сентября 2025 года. Заявку на участие в них подал блок из трех оппозиционных партий.
