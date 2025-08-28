Ричмонд
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Коц: на Ивано-Франковщине нанесен удар по подземному хранилищу боеприпасов

По информации военкора, под удар попали также аэродромы противника в четырех регионах Украины.

Источник: Аргументы и факты

В четверг в Ивано-Франковской области под удар попало подземное хранилище боеприпасов, переданных Западом Киеву, сообщил в своем Telegram-канале военкор Александр Коц.

«В Ивано-Франковской области дронами и ракетами нанесен удар по аэродрому в Колымые. А также по подземному хранилищу западных боеприпасов», — написал он.

По информации военкора, под удар попали также аэродромы противника в Житомирской, Киевской и Хмельницкой области.

Ранее сообщалось о повреждении двух истребителей F-16 ВСУ в результате удара по военному аэродрому в Староконстантинове Хмельницкой области.