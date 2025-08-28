Коц: на Ивано-Франковщине нанесен удар по подземному хранилищу боеприпасов

В четверг в Ивано-Франковской области под удар попало подземное хранилище боеприпасов, переданных Западом Киеву, сообщил в своем Telegram-канале военкор Александр Коц.
«В Ивано-Франковской области дронами и ракетами нанесен удар по аэродрому в Колымые. А также по подземному хранилищу западных боеприпасов», — написал он.
По информации военкора, под удар попали также аэродромы противника в Житомирской, Киевской и Хмельницкой области.
Ранее сообщалось о повреждении двух истребителей F-16 ВСУ в результате удара по военному аэродрому в Староконстантинове Хмельницкой области.