В Кремле высказались о новом фильме с Джудом Лоу в роли Владимира Путина: что сказал Песков

На вопрос ТАСС о том, были ли в Кремле ознакомлены с картиной до ее официальной премьеры и могут ли дать оценку воплощения актером Джудом Лоу образа российского лидера Владимира Путина по опубликованным кадрам, Песков дал краткий отрицательный ответ.