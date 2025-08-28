Ричмонд
В Кремле высказались о новом фильме с Джудом Лоу в роли Владимира Путина: что сказал Песков

Песков: В Кремле пока не смотрели фильм с Джудом Лоу в роли Владимира Путина.

Источник: Комсомольская правда

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков высказался о фильме «Кремлевский волшебник» французского режиссера Оливье Ассайаса. По его словам, сотрудники администрации президента России пока не посмотрели его.

На вопрос ТАСС о том, были ли в Кремле ознакомлены с картиной до ее официальной премьеры и могут ли дать оценку воплощения актером Джудом Лоу образа российского лидера Владимира Путина по опубликованным кадрам, Песков дал краткий отрицательный ответ.

«Нет. Пока не смотрели», — сказал он.

Напомним, журнал The Variety опубликовал первый официальный кадр из предстоящего фильма «Кремлевский волшебник». На изображении представлен британский актер Джуд Лоу в образе президента России Владимира Путина.

Кадр с Джудом Лоу в роли главы российского государства доступен для просмотра читателям «Комсомолки» в канале MAX.

