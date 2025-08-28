Ричмонд
Власти Самарской области временно ограничили мобильный интернет из-за БПЛА

Власти Самарской области установили временные ограничения в работе мобильного интернета, заявил губернатор региона Вячеслав Федорищев.

Руководитель области объяснил, что меры были предприняты в целях безопасности граждан после того как в регионе сбили 21 дрон за ночь.

Руководитель области объяснил, что меры были предприняты в целях безопасности граждан после того как в регионе сбили 21 дрон за ночь.

Федорищев попросил не публиковать фотографии и видеозаписи с БПЛА в интернете.

Читайте материал «Украинские беспилотники атаковали Самару — целью мог стать завод».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.

