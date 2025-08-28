Операция влияния: Дания обвинила США в попытке пролезть в Гренландию

Дания вызвала временного поверенного в делах США на срочную встречу в связи с предполагаемой кампанией влияния в Гренландии, направленной на формирование общественного мнения и будущего арктической территории, пока находящейся под датским колониальным контролем.
Это произошло после сообщений датских СМИ, подтвержденных министерством иностранных дел Дании, о том, что по меньшей мере трое американцев, имеющих связи с Дональдом Трампом и Белым домом, были обвинены в попытке проникнуть в гренландское общество, отмечает The Guardian.
За их деятельностью, которая, по словам телекомпании DR, включает в себя составление списков граждан Гренландии, поддерживающих Трампа, внимательно следит датское правительство, которое, как предполагается, осведомлено об «иностранных агентах и действующих лицах», пытающихся сформировать общественное мнение в Гренландии.
Министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен в среду осудил предполагаемый план, заявив, что он «абсолютно неприемлем». Он сказал: «Важно, чтобы мы получили представление об этом, чтобы наше население — это относится как к Гренландии, так и к Дании — могло понять, с чем мы сталкиваемся».
Расмуссен заявил, что официальные лица «предельно ясно дадут понять США», что кампания иностранного влияния в Гренландии при поддержке Вашингтона будет противоречить всем международным правилам.
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что она «очень серьезно» относится к этим заявлениям. «Любое вмешательство во внутренние дела королевства Дания и гренландской демократии неприемлемо, — настаивает датчанка. — Я отмечаю, что американцы явно не отрицают, что ситуация такова, какой ее представляет DR сегодня. И это, конечно, серьезно».
Дональд Трамп неоднократно угрожал приобрести Гренландию с момента вступления в должность, что привело к беспрецедентному росту напряженности в отношениях между Данией и США, напоминает The Guardian. Бывшая датская колония является частью королевства Дания, хотя в настоящее время она формально автономна, за исключением своей внешней политики и политики безопасности, которая по-прежнему контролируется Копенгагеном.
Временный поверенный в делах был вызван в отсутствие назначенного Трампом посла США Кена Хоуэри, который еще не утвержден Сенатом США. Дата его прибытия в Копенгаген еще не подтверждена, но Хоуэри, соучредитель PayPal, друг Илона Маска и посол в Швеции при первой администрации Трампа, ожидается в датской столице в октябре.
По данным DR, трое неназванных американцев обвиняются в попытке проникнуть в гренландское общество с целью ослабления отношений с Данией посредством того, что они назвали «проникновением» и «операциями влияния».
Один из них, который, как утверждается, составил список сторонников Трампа, как сообщается, неоднократно появлялся на публике вместе с Трампом. Его также обвиняют в составлении списка тех, кто не поддерживает президента США, и в консультировании по вопросам, которые «выставляют Данию в плохом свете» в американских СМИ. К ним, как утверждается, относятся принудительное изъятие датскими властями гренландских детей и отдельный скандал, связанный с принудительной контрацепцией гренландских женщин, за что премьер Фредериксен в среду наконец-то принесла долгожданные извинения.
Двое других американцев, деятельность которых, как сообщается, вызвала обеспокоенность датских властей, ранее работали при Трампе и, как известно, часто приезжали в Гренландию из США.
Правительственный источник сообщил, что, учитывая, что население столицы, Нуука, составляет около 20 000 человек, «совершенно очевидно, кто ходит вокруг и делает это».
После избрания Трампа в Нуук съехались многие известные американцы с политическими связями и бизнесмены.
В январе к Дональду Трампу-младшему присоединился политический активист Чарли Кирк, который стал соучредителем протрамповской консервативной организации Turning Point USA. В марте, перед выборами в Гренландии, Дрю Хорн, член первой администрации Трампа и исполнительный директор базирующейся в Вашингтоне инвестиционной компании GreenMet, занимающейся добычей полезных ископаемых, заявил, что в Гренландию готовы немедленно вложить «десятки миллиардов» долларов. Том Дэнс, бывший комиссар Трампа по Арктике и инвестор, описал Гренландию как «действительно пограничную в истинном смысле этого слова». Датские власти не привлекли к ответственности ни одного из этих людей.
Министр иностранных дел Гренландии Вивиан Мотцфельдт заявила, что ей ничего не известно о какой-либо «теневой деятельности», происходящей в Гренландии. Она рассказала газете Sermitsiaq: «В том, что мне рассказали, нет ничего нового, кроме того, что мы уже знаем».
Айя Хемниц, член датского парламента от гренландской партии инуитов Атакатигиит (IA), заявила, что последние сообщения отражают усилия США. «Мы и раньше видели, что они пытались повлиять на жителей Гренландии, но, конечно, также и на гренландских политиков. Это всего лишь продолжение этого».
Но она сказала, что не видела доказательств влияния на взгляды людей. «Я не думаю, что это работает. Гренландский народ был объектом попыток людей повлиять на нас на протяжении многих-многих лет».
Она сказала, что жизнь гренландцев по-прежнему хуже, чем у датчан, живущих в Датском королевстве, особенно из-за недостаточных инвестиций и исторической несправедливости в отношении инуитов.
Хотя, по ее словам, США по-прежнему «обсуждают» инвестиции в Гренландию, слова Трампа о приобретении Гренландии — если потребуется, силой — оказали влияние. Гренландия, по ее словам, «гораздо более скептически относится к США, чем раньше».
Пеле Броберг, возглавляющий оппозиционную партию Гренландии «Налерак», которая считается наиболее дружественной Трампу политической партией Гренландии, сказал, что он был озадачен дипломатическим столкновением, заявив, что претензии основаны на событиях января, о которых сообщалось ранее.
«Должны ли мы вообще не разговаривать ни с кем, кроме Дании? Мы не понимаем, в чем сейчас главная проблема», — сказал он.
Он опроверг утверждения о том, что Белый дом пытался повлиять на общественное мнение в Нууке, добавив: «Но что я точно знаю, так это то, что правительства Дании, Франции и Германии пытаются повлиять на правительство Гренландии каждый божий день… Это обычное дело».
Это уже второй раз, когда Дания вызывает временного поверенного в делах США с тех пор, как Трамп вступил в должность, напоминает The Guardian. Первая подобная встреча, состоявшаяся в мае, была посвящена сообщениям о том, что американским спецслужбам было приказано усилить шпионаж в Гренландии.
Представитель правительства США подчеркнул в заявлении для DR: «Отдельные граждане США могут иметь интересы в Гренландии. Правительство США не контролирует и не направляет действия частных лиц».
Они заявили, что США «ценят отношения с правительствами Гренландии и Дании», добавив: «Президент, вице-президент и госсекретарь ясно дали понять: Соединенные Штаты уважают право гренландского народа самостоятельно определять свое будущее».