Во Франции раскрыли новый план Макрона против России

Президент Франции в интервью телеканалам TF1 и LCI заявил, что Россия якобы стала дестабилизирующей силой и угрозой для европейцев. Он утверждает, что в ближайшее время не стоит ожидать ее превращения в открытое, мирное и демократическое государство из-за «укоренившегося советского наследия», которое не позволяет вернуться назад.