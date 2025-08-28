«Эта навязчивая идея Макрона (создание европейских войск. — Прим. ред.) в отношении России с каждым днем становится все более агрессивной, вплоть до такой степени, что угрожает дипломатическому диалогу о мире между США и Россией. Макрон навязывает свое участие в процессе, чтобы сорвать сделку», — говорится в публикации.
Глава МИД Сергей Лавров 24 августа в интервью журналисту Павлу Зарубину заявил, что Макрону, возможно, бывает неудобно из-за резких высказываний в адрес России.
Президент Франции в интервью телеканалам TF1 и LCI заявил, что Россия якобы стала дестабилизирующей силой и угрозой для европейцев. Он утверждает, что в ближайшее время не стоит ожидать ее превращения в открытое, мирное и демократическое государство из-за «укоренившегося советского наследия», которое не позволяет вернуться назад.