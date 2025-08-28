«Это преступление»: возвращение ядерных инспекторов вызвало протесты депутатов

Возвращение ядерных инспекторов ООН в Иран вызвало протесты депутатов парламента Исламской Республики. Частичное возвращение инспекторов ООН — впервые с тех пор, как Израиль и США атаковали иранские ядерные объекты, — было встречено протестами официальных лиц Тегерана, которые утверждают, что были нарушены установленные ими строгие предварительные условия. Некоторые даже назвали это возвращение преступлением.
Иранский министр иностранных дел Аббас Арагчи попытался смягчить негативную реакцию, заявив, что инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) не посетят ни один из подвергшихся бомбардировке объектов и что обсуждение этого вопроса еще предстоит.
Глава МИД сказал, что возвращение было одобрено высшим советом национальной безопасности Ирана и что инспекторам будет разрешено посетить ядерный объект в Бушере только для контроля за заправкой — это предусмотрено международным договором о нераспространении ядерного оружия.
Рафаэль Гросси, глава МАГАТЭ, подтвердил в среду, что инспекторы «вернулись в Иран».
Иранские парламентарии пожаловались, что возвращение инспекции нарушает условия принятого в июле закона, который запрещал возвращение наблюдательного органа ООН на широкой основе после нападения Израиля на Иран. Представитель города Хомейни-Шахр Мохаммад Таки Накдали возглавил протесты, заявив, что нарушение было преступным деянием.
«Мы одобрили в ассамблее закон о том, что любой вид сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии будет приостановлен, если не будут полностью обеспечены территориальная целостность, безопасность ученых-ядерщиков и неотъемлемые права Ирана, и это подтверждается докладом Организации по атомной энергии [Ирана] и Международного агентства по атомной энергии (IAA). высший совет национальной безопасности», — сказал он.
«Если кто-либо будет действовать против этой резолюции, он виновен и будет приговорен к наказанию шестой степени при обстоятельствах, когда более сурового наказания не предусмотрено», — добавил политик.
Протесты показывают, с какой дилеммой сталкивается правительство в Тегеране, пытаясь уравновесить всплеск националистических настроений с риском дальнейших санкций ООН или даже новых нападений Израиля, отмечает The Guardian.
Великобритания, Франция и Германия уже давно угрожают отменить прежние санкции, когда 18 октября истечет срок действия 10-летней ядерной сделки с Ираном.
Чтобы избежать этого, Европа выдвинула три предварительных условия: Иран раскрывает местонахождение своих запасов высокообогащенного урана; страна разрешает полное возвращение инспекторов МАГАТЭ, которые уехали в начале кампании израильско-американских бомбардировок в июне; и Тегеран возобновляет переговоры с США о своем будущем ядерном потенциале. программа.
Если этого весьма ограниченного возвращения инспекторов ООН будет достаточно, чтобы предотвратить возобновление санкций, это будет представлять собой минимальную уступку со стороны Ирана, подчеркивает The Guardian.
В проекте предложения, которое будет внесено в Совет безопасности ООН, Россия предлагает отложить ответные меры еще на шесть месяцев, предоставляя Европе дополнительный выбор, если она почувствует, что Иран серьезно настроен возобновить дипломатические переговоры.
Если европейцы все-таки решат вернуться к санкциям, отмененным в 2015 году, на этот шаг не смогут наложить вето их коллеги — члены Совета Безопасности, Россия и Китай, и это может привести к дальнейшему обострению отношений между Западом и Ираном, пишет The Guardian.
Дополнительные санкции не только восстановят право запрещать подозрительные иранские перевозки, но и возложат более широкие обязательства на государства, симпатизирующие Ирану, такие как Китай, по обеспечению соблюдения санкций, поскольку они были санкционированы ООН.
Говоря о нападениях Израиля на Иран, Гросси сказал: «Если вы хотите предотвратить повторение того, что мы видели в июне, эти инспекционные мероприятия должны быть возобновлены».
Он добавил: «Мы постоянно ведем переговоры с Ираном, чтобы создать условия для возвращения. Это непросто, потому что, как вы можете себе представить, некоторые в Иране считают присутствие международных инспекторов пагубным для своей национальной безопасности, а некоторые — нет. Поэтому вопрос в том, какие меры необходимы, чтобы мы могли вернуться и выполнять свою работу».
В настоящее время Гросси находится под защитой полиции после угроз, которые, как полагают, исходили из Ирана, подчеркивает The Guardian.