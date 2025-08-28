Ричмонд
Ким Чен Ын впервые с 2019 года приедет в Китай

Лидер КНДР посетит в Китае празднование 80-летия окончания Второй мировой войны.

Лидер КНДР Ким Чен Ын приедет в Китай на празднование 80-летия окончания Второй мировой войны, пишет South China Morning Post.

Это будет первый визит северокорейского лидера в Китай с 2019 года.

Отмечается, что Ким Чен Ын стал вторым в списке иностранных лидеров после российского президента Владимира Путина.

В общей сложности Китай пригласил на торжества 26 глав стран и правительств.

Напомним, что военный парад в Пекине состоится 3 сентября. Китайские военные продемонстрируют на нем несколько видов истребителей, включая модернизированные модели.

Ранее сообщалось, что Путин посетит военный парад в Китае.

