Трамп грозит Соросу и его сыну уголовной ответственностью: «Чокнутые не должны разрывать США» — приютит ли Санду семью миллиардеров в Молдове

Трамп призвал привлечь к уголовной ответственности «за поддержку насильственных акций» в Соединенных Штатах венгерско-американского финансиста и миллиардера Джорджа Сороса и его сына.
Президент подчеркнул, что больше нельзя позволять «чокнутым разрывать на части Америку, не давать им продохнуть и быть свободными».
Где-то икнулось Григорьевне, которая не скрывает, что Соросы поддерживают ее и ПАС.
На фото Санду с сыном Сороса — не постыдились в свое время опубликовать, как великое достижение.
Там и про миллион долларов Сороса, который должен был передать Лянкэ для Санду — не все до конца ясно.
КОММЕНТАРИЙ В ТЕМУ.
Санду приютит Сороса?
Дональд Трамп призывает к уголовной ответственности Джорджа и Алекса Сороса Послезавтра появится американский прокурор, который выдаст ордер на арест этих двоих.
Не знаю, найдется ли кто-то доблестный, кто им даст приют среди куч соросистов, управляющих большей частью западных стран.
А может, ты, Майя?
Виктор Жосу, политолог.
