Ричмонд
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп грозит Соросу и его сыну уголовной ответственностью: «Чокнутые не должны разрывать США» — приютит ли Санду семью миллиардеров в Молдове

Найдется ли кто-то доблестный, кто им даст приют среди куч соросистов, управляющих большей частью западных стран.

Источник: Комсомольская правда

Трамп призвал привлечь к уголовной ответственности «за поддержку насильственных акций» в Соединенных Штатах венгерско-американского финансиста и миллиардера Джорджа Сороса и его сына.

Президент подчеркнул, что больше нельзя позволять «чокнутым разрывать на части Америку, не давать им продохнуть и быть свободными».

Где-то икнулось Григорьевне, которая не скрывает, что Соросы поддерживают ее и ПАС.

На фото Санду с сыном Сороса — не постыдились в свое время опубликовать, как великое достижение.

Там и про миллион долларов Сороса, который должен был передать Лянкэ для Санду — не все до конца ясно.

КОММЕНТАРИЙ В ТЕМУ.

Санду приютит Сороса?

Дональд Трамп призывает к уголовной ответственности Джорджа и Алекса Сороса Послезавтра появится американский прокурор, который выдаст ордер на арест этих двоих.

Не знаю, найдется ли кто-то доблестный, кто им даст приют среди куч соросистов, управляющих большей частью западных стран.

А может, ты, Майя?

Виктор Жосу, политолог.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Транспортный коллапс, задержание десятков людей, провокации: Во что для народа Молдовы превратился День Независимости.

Рядовые жители страны постарались в этот день не выходить из дома в Кишиневе или уехать подальше из страны (далее…).

Коварные планы правительства ПАС: Власти Молдовы намерено банкротят аграриев — нет фермеров — нет сёл.

Чем безлюднее становятся села, тем проще закрывать детские сады и школы (далее…).

«Молдова попала на карту мира», «Евросоюз, к которому Молдова надеется присоединиться, — это союз процветания»: Какие заявления сделали европейские лидеры и Санду в Кишиневе.

Ничего конкретного ни один из европейских лидеров, прибывших в Кишинев, на пресс-конференции не сказал — приехали ради выборов (далее…).

Узнать больше по теме
Джордж Сорос: биография финансиста, инвестора и филантропа
На протяжении многих десятилетий имя американского бизнесмена Джорджа Сороса находится в центре внимания мировых СМИ. Его личность окутана множеством мифов и слухов: выяснили, чем известен этот общественный деятель и к каким политическим событиям и финансовым процессам он причастен.
Читать дальше