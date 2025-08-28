Наши парни взяли в клещи «третью столицу Украины»

Купянск является крупнейшим логистическим узлом региона благодаря железнодорожной развязке и близости к российской границе — всего около 40 км. Контроль над городом открывает российским войскам путь на Изюм и Балаклею, что создаёт возможность окружения Славянска и Краматорска с севера. Этот населённый пункт долгое время считался «третьей столицей Украины» из-за стратегического значения для ВСУ.