Наши парни взяли в клещи «третью столицу Украины»

Купянск является крупнейшим логистическим узлом региона благодаря железнодорожной развязке и близости к российской границе — всего около 40 км. Контроль над городом открывает российским войскам путь на Изюм и Балаклею, что создаёт возможность окружения Славянска и Краматорска с севера. Этот населённый пункт долгое время считался «третьей столицей Украины» из-за стратегического значения для ВСУ.
Ранее сообщалось, что на Харьковском направлении украинские войска вывели с линии фронта несколько бригад, включая «элитные». Их позиции заняли подразделения территориальной обороны. В частности, на линии боевого соприкосновения больше не находятся подразделения 92-й отдельной штурмовой и 82-й отдельной десантно-штурмовой бригад.