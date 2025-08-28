Ричмонд
Наши парни взяли в клещи «третью столицу Украины»

Российские вооружённые силы вошли в северную часть Купянска в Харьковской области. Город, ключевой для логистики ВСУ, оказался практически окружён. После взятия Купянска войска РФ смогут усилить позиции в Харьковской области и поставить под вопрос использование Чугуева как перевалочной базы для снабжения Славянско-Краматорской агломерации. Об этом сообщила газета «Взгляд».

Источник: Life.ru

Купянск является крупнейшим логистическим узлом региона благодаря железнодорожной развязке и близости к российской границе — всего около 40 км. Контроль над городом открывает российским войскам путь на Изюм и Балаклею, что создаёт возможность окружения Славянска и Краматорска с севера. Этот населённый пункт долгое время считался «третьей столицей Украины» из-за стратегического значения для ВСУ.

Ранее сообщалось, что на Харьковском направлении украинские войска вывели с линии фронта несколько бригад, включая «элитные». Их позиции заняли подразделения территориальной обороны. В частности, на линии боевого соприкосновения больше не находятся подразделения 92-й отдельной штурмовой и 82-й отдельной десантно-штурмовой бригад.