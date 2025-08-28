На Украине опровергли скорое окончание конфликта

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Der Spiegel заявил, что ожидать скорого завершения конфликта между Москвой и Киевом не стоит.
По его словам, создается видимость приближения мира, однако реальных предпосылок для этого нет. «Все остается как было», — подчеркнул Кулеба.
Он отметил, что заявления из Вашингтона о «прогрессе и уступках» не подтверждаются на практике. «Мой совет — меньше обращать внимание на новости из США и больше на реальные признаки изменений», — сказал экс-глава МИД.
Кулеба добавил, что оценивать перспективы стоит по динамике на поле боя и возможной встрече лидеров РФ, Украины и США. Всё остальное он назвал информационным шумом.
