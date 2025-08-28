Неожиданно раскрыты планы евротройки по иранским санкциям

Первые предупреждения о возможном восстановлении санкционного режима прозвучали от европейских держав в середине июля. Это произошло на фоне прекращения Тегераном взаимодействия с МАГАТЭ после осуществлённых в июне силовых акций Израиля и Соединённых Штатов. В конце июля в Турции прошли переговоры по ядерной программе с участием иранской стороны и представителей Великобритании, Германии и Франции.