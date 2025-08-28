Неожиданно раскрыты планы евротройки по иранским санкциям

Страны «евротройки» в составе Великобритании, Германии и Франции проинформировали государственного секретаря США Марко Рубио о намерении активировать в четверг, 28 августа, механизм полномасштабного восстановления санкционного давления на Иран. Данная информация была обнародована порталом Axios со ссылкой на анонимные источники, знакомые с ситуацией.
Подразумевается применение так называемого «механизма отката», который автоматически реинтегрирует все ограничительные меры Совета Безопасности ООН, ранее приостановленные в соответствии с ядерным договором 2015 года.
Накануне, 27 августа, Associated Press распространило сведения о том, что в ходе женевских консультаций представителям Исламской Республики и делегатам «евротройки» не удалось найти взаимоприемлемое решение для блокирования возобновления санкций.
Первые предупреждения о возможном восстановлении санкционного режима прозвучали от европейских держав в середине июля. Это произошло на фоне прекращения Тегераном взаимодействия с МАГАТЭ после осуществлённых в июне силовых акций Израиля и Соединённых Штатов. В конце июля в Турции прошли переговоры по ядерной программе с участием иранской стороны и представителей Великобритании, Германии и Франции.
В ходе этих встреч европейские стороны выразили готовность продлить мораторий на санкции при условии возобновления Тегераном до сентября переговоров с США и полноценного сотрудничества с МАГАТЭ. В случае невыполнения этих требований санкционный режим должен был быть автоматически реактивирован в конце августа.
Согласно положениям соглашения 2015 года, Иран принял на себя обязательства по свёртыванию ядерной программы и гарантиям её исключительно мирной направленности в обмен на отмену международных санкций. Иранская сторона последовательно утверждает, что её ядерные разработки носят сугубо гражданский характер.
Тегеран также заявляет об отсутствии у европейских стран юридических правомочий для восстановления санкций ООН через механизм отката, аргументируя это неспособностью самих европейских участников выполнить условия ядерного соглашения после unilateral выхода США из сделки в 2018 году.
