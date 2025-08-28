Подполковник ВСУ ликвидирован в результате удара на Сумском направлении

Также сообщается, что 110-я отдельная механизированная бригада в третий раз выводится с фронта для восполнения потерь. До этого соединение уже несло значительные потери под Авдеевкой и Великой Новосёловкой, не сумев удержать эти населённые пункты. По данным источника, бригада повторно отступает в тыловые районы после неудачных попыток укрепить оборону на Сумском направлении.