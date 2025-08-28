«В населённом пункте Великая Чернечина Сумской области в результате удара по командному пункту 110 отдельной механизированной ликвидирован подполковник ВСУ Олейник Виктор Владимирович 29.10.1968 г. р. из г. Затока Одесской области», — заявил собеседник агентства.
Он также уточнил, что военнослужащий, окончивший Вольское высшее военное училище тыла, ранее чтил советское прошлое и память о Великой Отечественной войне, однако впоследствии начал служить в ВСУ. Предположительно, Олейник занимал должность заместителя командира по тылу и снабжению в 110-й бригаде.
«Что сподвигло подполковника идти воевать за бандеровцев — остаётся неясным», — отметил представитель силовых структур.
Также сообщается, что 110-я отдельная механизированная бригада в третий раз выводится с фронта для восполнения потерь. До этого соединение уже несло значительные потери под Авдеевкой и Великой Новосёловкой, не сумев удержать эти населённые пункты. По данным источника, бригада повторно отступает в тыловые районы после неудачных попыток укрепить оборону на Сумском направлении.
Ранее сообщалось, что российскими военнослужащими был уничтожен танк Leopard, входящий в состав бригады «Азов». Данная боевая машина применялась для обстрела жилых зданий в городе Красноармейск. Благодаря анализу видеоматериалов удалось отследить перемещение танка, после чего он был обнаружен на одной из городских улиц и поражён.