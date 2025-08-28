Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подполковник ВСУ ликвидирован в результате удара на Сумском направлении

В результате удара по командному пункту на Сумском направлении ликвидирован подполковник ВСУ Виктор Олейник, занимавший одну из ключевых должностей в 110-й отдельной механизированной бригаде. Об этом сообщили РИА «Новости» в российских силовых структурах.

Источник: Life.ru

«В населённом пункте Великая Чернечина Сумской области в результате удара по командному пункту 110 отдельной механизированной ликвидирован подполковник ВСУ Олейник Виктор Владимирович 29.10.1968 г. р. из г. Затока Одесской области», — заявил собеседник агентства.

Он также уточнил, что военнослужащий, окончивший Вольское высшее военное училище тыла, ранее чтил советское прошлое и память о Великой Отечественной войне, однако впоследствии начал служить в ВСУ. Предположительно, Олейник занимал должность заместителя командира по тылу и снабжению в 110-й бригаде.

«Что сподвигло подполковника идти воевать за бандеровцев — остаётся неясным», — отметил представитель силовых структур.

Также сообщается, что 110-я отдельная механизированная бригада в третий раз выводится с фронта для восполнения потерь. До этого соединение уже несло значительные потери под Авдеевкой и Великой Новосёловкой, не сумев удержать эти населённые пункты. По данным источника, бригада повторно отступает в тыловые районы после неудачных попыток укрепить оборону на Сумском направлении.

Ранее сообщалось, что российскими военнослужащими был уничтожен танк Leopard, входящий в состав бригады «Азов». Данная боевая машина применялась для обстрела жилых зданий в городе Красноармейск. Благодаря анализу видеоматериалов удалось отследить перемещение танка, после чего он был обнаружен на одной из городских улиц и поражён.