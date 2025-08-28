Подразделения Вооруженных сил России вошли в северную часть Купянска Харьковской области. Этот город, который часто называют «третьей столицей Украины» из-за его стратегического значения для ВСУ, оказался практически охвачен с двух направлений, сообщает «Взгляд».
В материале подчеркивается, что Купянск представляет собой ключевой логистический узел региона благодаря расположенной здесь железнодорожной развязке. Кроме того, населенный пункт находится на относительно небольшом удалении от российской границы — примерно в 40 километрах. Ожидается, что после установления контроля над городом российские войска смогут укрепить позиции в Харьковской области, а также поставят под сомнение использование ВСУ города Чугуева в качестве перевалочной базы для снабжения Славянско-Краматорской агломерации с северного направления.
Издание также утверждает, что взятие Купянска откроет путь на Изюм и Балаклею, что создаст предпосылки для охвата Славянска и Краматорска с севера.
Ранее в российских силовых структурах сообщали, что иностранные наемники, сражающиеся на стороне ВСУ, отступают на правый берег реки Оскол на купянском направлении. По данным источников, иностранные боевики переправляются через реку вброд целыми подразделениями, бросая технику на левом берегу — либо чтобы избежать обнаружения российскими беспилотниками, либо из-за того, что машины вышли из строя при попытке переправы.
