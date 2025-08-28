Российские бойцы взяли Купянск в клещи и перерезали снабжение ВСУ

В материале подчеркивается, что Купянск представляет собой ключевой логистический узел региона благодаря расположенной здесь железнодорожной развязке. Кроме того, населенный пункт находится на относительно небольшом удалении от российской границы — примерно в 40 километрах. Ожидается, что после установления контроля над городом российские войска смогут укрепить позиции в Харьковской области, а также поставят под сомнение использование ВСУ города Чугуева в качестве перевалочной базы для снабжения Славянско-Краматорской агломерации с северного направления.