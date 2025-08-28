Ричмонд
Установка НПЗ загорелась на юге России после удара ВСУ

Установка нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) загорелась в поселке Афипский Краснодарского края после атаки беспилотника ВСУ, сообщил оперативный штаб российского региона в своем телеграм-канале.

По информации оперштаба, площадь пожара составляет 20 кв. м. В его тушении принимают участие 21 человек и 8 единиц техники, поделились подробностями там. Согласно предварительным данным, никто не пострадал, на месте ЧП работают экстренные службы.

Минобороны РФ сообщило, что над Краснодарским краем за ночь перехватили 18 БПЛА, еще 22 сбили над Черным морем. В общей сложности вооруженные силы Украины за ночь выпустили свыше сотни дронов по регионам Российской Федерации.

До этого НПЗ в поселке Афипский попал под удар украинской армии 7 августа.

