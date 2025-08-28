Коц: в Киеве нанесены удары по ряду предприятий украинского ВПК

В украинской столице под удар попал ряд предприятий украинского ВПК, сообщил в четверг в своем Telegram-канале военкор Александр Коц.
По его информации, целями ударов стали, в частности, завод «Артем», производящий, согласно данным из открытых источников, управляемые ракеты класса «воздух-воздух», а также предприятие «Спецоборонмаш» и ООО «Укрспецсистемз», выпускающее БПЛА и военную электронику.
Коц сообщил также о нанесении ударов по военным аэродромам в четырех украинских регионах и подземному хранилищу западных боеприпасов ВСУ в Ивано-Франковской области.
Ранее стало известно о повреждении двух самолетов F-16 ВСУ в результате удара по аэродрому противника в Хмельницкой области.