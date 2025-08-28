WP: специалиста ЦРУ по РФ лишили допуска к секретным данным после Аляски

Сотрудница Центрального разведывательного управления, посвятившая службе в организации 29 лет, принимала активное участие в подготовке встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которая прошла на Аляске. Через четыре дня после саммита ей ограничили доступ к секретным документам, но причины этого решения остаются неизвестными.
По информации издания, сотрудница планировала отправиться в Европу, где ей предстояло занять «престижный пост», одобренный главой ЦРУ Джоном Рэтклиффом. Однако вместо этого она стала жертвой «травли» со стороны директора национальной разведки Тулси Габбард, которая лишала полномочий специалистов по национальной безопасности, подозреваемых в «политизации или использовании разведки в личных, пристрастных или необъективных целях».
Ранее президент США Дональд Трамп отправил в отставку аналитика из Центрального разведывательного управления, специализирующегося на российских вопросах.