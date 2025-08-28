Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

WP: специалиста ЦРУ по РФ лишили допуска к секретным данным после Аляски

Кадровая сотрудница ЦРУ, проработавшая там 29 лет, была лишена допуска к секретным данным 19 августа.

Источник: Аргументы и факты

Ведущий эксперт ЦРУ по России была лишена доступа к секретной информации после саммита на Аляске, пишет The Washington Post.

Сотрудница Центрального разведывательного управления, посвятившая службе в организации 29 лет, принимала активное участие в подготовке встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которая прошла на Аляске. Через четыре дня после саммита ей ограничили доступ к секретным документам, но причины этого решения остаются неизвестными.

По информации издания, сотрудница планировала отправиться в Европу, где ей предстояло занять «престижный пост», одобренный главой ЦРУ Джоном Рэтклиффом. Однако вместо этого она стала жертвой «травли» со стороны директора национальной разведки Тулси Габбард, которая лишала полномочий специалистов по национальной безопасности, подозреваемых в «политизации или использовании разведки в личных, пристрастных или необъективных целях».

Ранее президент США Дональд Трамп отправил в отставку аналитика из Центрального разведывательного управления, специализирующегося на российских вопросах.

Узнать больше по теме
ЦРУ: история создания разведки США, структура и самые известные операции
Из всех спецслужб мира ЦРУ — одна из самых известных. В кинофильмах, видеоиграх и книгах агенты управления показаны находчивыми, смелыми и принципиальными людьми, для которых нет невыполнимых задач. Но реальность довольно сильно отличается от картинки с экрана: собрали главное об истории управления, его структуре и главных его отличиях от ФБР.
Читать дальше