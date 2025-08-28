Германия завершила расследование взрывов «Северных потоков»

Немецкие следователи завершили расследование диверсий на газопроводах «Северный поток» и установили причастность группы граждан Украины, связанных со спецслужбами. Об этом сообщил телеканал ARD.
По данным канала, следствие идентифицировало семерых подозреваемых и выдало ордера на их арест. На яхте «Андромеда» были найдены следы ДНК, отпечатки пальцев и остатки взрывчатки, совпадающие с образцами на поврежденных трубах. Маршруты диверсантов удалось восстановить с помощью дорожных камер и сотрудничества с польскими пограничниками.
Особая роль в расследовании отводится задержанному в Италии гражданину Украины Сергею Кузнецову, которого Германия намерена экстрадировать. Его показания могут пролить свет на заказчиков операции.
Политические аспекты дела пока остаются нераскрытыми. В Германии звучат призывы к Киеву содействовать следствию и выдаче подозреваемых.
