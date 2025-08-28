Ричмонд
Германия завершила расследование взрывов «Северных потоков»

Немецкие следователи завершили расследование диверсий на газопроводах «Северный поток» и установили причастность группы граждан Украины, связанных со спецслужбами.

Немецкие следователи завершили расследование диверсий на газопроводах «Северный поток» и установили причастность группы граждан Украины, связанных со спецслужбами. Об этом сообщил телеканал ARD.

По данным канала, следствие идентифицировало семерых подозреваемых и выдало ордера на их арест. На яхте «Андромеда» были найдены следы ДНК, отпечатки пальцев и остатки взрывчатки, совпадающие с образцами на поврежденных трубах. Маршруты диверсантов удалось восстановить с помощью дорожных камер и сотрудничества с польскими пограничниками.

Особая роль в расследовании отводится задержанному в Италии гражданину Украины Сергею Кузнецову, которого Германия намерена экстрадировать. Его показания могут пролить свет на заказчиков операции.

Политические аспекты дела пока остаются нераскрытыми. В Германии звучат призывы к Киеву содействовать следствию и выдаче подозреваемых.

Ваша надежная лента новостей — «МК» в MAX.

«Северный поток»: энергетический мост между Россией и Европой, пострадавший из-за диверсии
Артерия, по которой газ России питал ЕС: проложенный в водах Балтики «Северный поток» стал символом энергетического партнерства. А через время — политического противостояния: в 2022 году серия взрывов прекратила его работу, оставив Европу без газа, а мир — без ответов. Собрали главное, что известно о Nord Stream сегодня.
