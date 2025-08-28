Озвучены планы США по предстоящему ужесточению визовых правил

МВБ намерено изменить существующий порядок. Согласно предложению, журналисты смогут работать в США до 240 дней с возможностью продления, при этом для граждан КНР этот лимит предлагается сократить до 90 дней. Студенты и участники обменных программ смогут находиться в стране в течение периода обучения или действия программы, но не более четырех лет.