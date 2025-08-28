Ричмонд
Озвучены планы США по предстоящему ужесточению визовых правил

Министерство внутренней безопасности США предложило пересмотреть условия предоставления американских виз для иностранных журналистов, студентов и участников программ обмена, установив для этих категорий фиксированные сроки пребывания.

Министерство внутренней безопасности США предложило пересмотреть условия предоставления американских виз для иностранных журналистов, студентов и участников программ обмена, установив для этих категорий фиксированные сроки пребывания. Соответствующее уведомление было обнародовано в Федеральном реестре — официальном сборнике документов правительства Соединенных Штатов.

Как поясняют в ведомстве, данная инициатива позволит усилить контроль за деятельностью иностранных граждан и обеспечить «своевременное получение точной информации об их действиях и намерениях» в период временного пребывания в стране, включая оценку соблюдения американского законодательства. Проект предусматривает проведение публичных консультаций, однако конкретные сроки возможного введения новых правил пока не определены.

Представители средств массовой информации, студенты и участники программ обмена traditionally получают визы категорий I, F и J соответственно. В настоящее время эти документы разрешают пребывание на территории США до тех пор, пока соблюдаются изначальные цели визита — например, работа в зарубежном медиа или обучение в американском учебном заведении. Жесткие временные ограничения для таких виз в большинстве случаев отсутствуют.

МВБ намерено изменить существующий порядок. Согласно предложению, журналисты смогут работать в США до 240 дней с возможностью продления, при этом для граждан КНР этот лимит предлагается сократить до 90 дней. Студенты и участники обменных программ смогут находиться в стране в течение периода обучения или действия программы, но не более четырех лет.

Министерство предоставляет всем заинтересованным сторонам 60 дней для направления комментариев по proposed изменениям. Аналогичные инициативы выдвигались администрацией Дональда Трампа в 2020 году, однако тогда они не были реализованы из-за сопротивления организаций, представляющих интересы студентов.

Трамп неоднократно выступал за ужесточение иммиграционной политики и заявлял о намерении провести крупнейшую в истории США операцию по депортации нелегальных мигрантов.

