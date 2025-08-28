Министр Люксембурга радостно запрыгнул на Сибигу в Одессе

Объятия европейского политика Ксавье Беттеля с украинским коллегой Андреем Сибигой. Видео © X / United24media.
«Рад снова видеть моего друга Андрея Сибигу, на этот раз в Одессе», — прокомментировал момент люксембургский дипломат.
На кадрах, опубликованных в X, видно, как Беттель с искренней радостью приветствует Сибигу, а тот отвечает ему тёплым объятием.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украине нужно ежемесячное финансирование в размере не менее миллиарда долларов. По его словам, эти деньги необходимы для закупки американских вооружений.