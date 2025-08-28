Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Министр Люксембурга радостно запрыгнул на Сибигу в Одессе

Глава МИД Люксембурга Ксавье Беттель устроил эмоциональную сцену во время встречи с украинским коллегой Андреем Сибигой в Одессе. Европейский политик буквально бросился в объятия чиновнику, что вызвало неоднозначную реакцию в соцсетях.

Источник: Life.ru

Объятия европейского политика Ксавье Беттеля с украинским коллегой Андреем Сибигой. Видео © X / United24media.

«Рад снова видеть моего друга Андрея Сибигу, на этот раз в Одессе», — прокомментировал момент люксембургский дипломат.

На кадрах, опубликованных в X, видно, как Беттель с искренней радостью приветствует Сибигу, а тот отвечает ему тёплым объятием.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украине нужно ежемесячное финансирование в размере не менее миллиарда долларов. По его словам, эти деньги необходимы для закупки американских вооружений.