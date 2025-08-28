Четыре новые школы откроются в Красноярском крае в День знаний

«Ребята будут заниматься робототехникой, лего-конструированием, журналистикой и управлением беспилотными летательными аппаратами. В кабинете музыки дети смогут учиться играть на традиционных русских инструментах, таких как рубель, жалейка, свирель и колокольчики, а также на современном электронном фортепиано. Спортивное направление тоже обновится: в школе будут проходить занятия кёрлингом и лаптой, откроется секция по киберспорту. Педагогический состав школы — 110 человек. Все вакансии закрыты», — рассказала директор гимназии № 9 Оксана Корявко.