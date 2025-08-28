Четыре новые школы откроются в Красноярском крае в День знаний

Об этом рассказали в пресс-службе правительства Красноярского края.
В День знаний в Красноярском крае торжественно откроются четыре новые современные школы, строительство которых велось под личным контролем губернатора Михаила Котюкова. Образовательные учреждения примут более 2700 учащихся в Красноярске, поселках Емельяново и Солонцы.
В краевой столице вводятся в эксплуатацию два новых корпуса: гимназии № 9 в Железнодорожном районе на 1100 мест и школы № 149 в микрорайоне Аэропорт на 1756 мест. Оба учреждения оснащены современным оборудованием — интерактивными досками, робототехническими лабораториями, специализированными кабинетами для изучения традиционных и digital-дисциплин.
«Ребята будут заниматься робототехникой, лего-конструированием, журналистикой и управлением беспилотными летательными аппаратами. В кабинете музыки дети смогут учиться играть на традиционных русских инструментах, таких как рубель, жалейка, свирель и колокольчики, а также на современном электронном фортепиано. Спортивное направление тоже обновится: в школе будут проходить занятия кёрлингом и лаптой, откроется секция по киберспорту. Педагогический состав школы — 110 человек. Все вакансии закрыты», — рассказала директор гимназии № 9 Оксана Корявко.
Особое внимание уделено спортивной инфраструктуре: построены футбольные поля, хоккейные коробки, тренажерные залы и площадки для кёрлинга. В гимназии № 9 откроются уникальные направления — обучение игре на русских народных инструментах и киберспортивная секция.
Как отметила заместитель министра образования края Татьяна Гридасова, все педагогические вакансии в новых школах укомплектованы. Особенностью школы в микрорайоне Аэропорт станет сотрудничество с КГПУ имени Астафьева и открытие специализированных металлургических и энергетических классов в следующем учебном году.
Параллельно в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» завершен капитальный ремонт в 23 школах края. Все образовательные учреждения готовы к началу учебного года и встрече учащихся.