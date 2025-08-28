Приглашение Путина и Ким Чен Ына на грандиозный парад в Китай взбудоражило Запад

Северокорейское государственное информационное агентство KCNA подтвердило присутствие Ким Чен Ына в ходе первой поездки лидера КНДР в Китай с 2019 года. Ким Чен Ын, который совершил всего 10 зарубежных поездок с момента прихода к власти в 2011 году, в последний раз покидал свою страну в 2023 году, чтобы встретиться с президентом Путиным на космодроме на Дальнем Востоке России. Пекинский парад предоставляет главе страны, против которой действуют самые жесткие санкции в мире, редкую возможность появиться рядом с другими мировыми лидерами, которые тяготеют к альтернативному мировому порядку, к созданию которого подталкивают Си Цзиньпин и Путин, комментирует CNN.