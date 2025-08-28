Приглашение Путина и Ким Чен Ына на грандиозный парад в Китай взбудоражило Запад

Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын будут в числе более чем двух десятков иностранных лидеров, которые посетят масштабный военный парад в Китае на следующей неделе, сообщило Министерство иностранных дел Китая в четверг.
Парад, который состоится на пекинской площади Тяньаньмэнь 3 сентября, является частью праздничных мероприятий в Китае, посвященных 80-й годовщине окончания Второй мировой войны после официальной капитуляции Японии.
Это объявление, которое ставит Путина и Кима во главу списка приглашенных Си Цзиньпина, подготавливает почву для необычной фотосессии с тремя лидерами, стоящими бок о бок на трибуне Врат Небесного покоя в Пекине, что является недвусмысленной демонстрацией единства, констатирует CNN.
Северокорейское государственное информационное агентство KCNA подтвердило присутствие Ким Чен Ына в ходе первой поездки лидера КНДР в Китай с 2019 года. Ким Чен Ын, который совершил всего 10 зарубежных поездок с момента прихода к власти в 2011 году, в последний раз покидал свою страну в 2023 году, чтобы встретиться с президентом Путиным на космодроме на Дальнем Востоке России. Пекинский парад предоставляет главе страны, против которой действуют самые жесткие санкции в мире, редкую возможность появиться рядом с другими мировыми лидерами, которые тяготеют к альтернативному мировому порядку, к созданию которого подталкивают Си Цзиньпин и Путин, комментирует CNN.
Подтверждение присутствия Ким Чен Ына на параде поступило всего через несколько дней после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы встретиться с северокорейским лидером в этом году.
Пекин демонстрирует военную мощь в период повышенной геополитической неопределенности, когда Трамп подрывает американские альянсы и партнерства. Это также происходит на фоне все более напористой позиции Китая в отношении Тайваня и его территориальных споров с соседними странами.
В общей сложности в параде примут участие главы 26 иностранных государств и правительств, в том числе премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф, сообщил помощник министра иностранных дел Хун Лэй на пресс-конференции в Пекине.
Нарендра Моди, премьер-министр главного соперника Пакистана — Индии, который в эти выходные прибудет в китайский город Тяньцзинь на саммит Шанхайской организации сотрудничества, не входит в список лидеров, присутствующих на параде, отмечает CNN.
Глава военных властей Мьянмы Мин Аунг Хлайнг, который исполняет обязанности президента, также примет участие в параде. Среди других гостей — дружественные России европейские лидеры Александр Вучич из Сербии и Роберт Фицо из Словакии.
Примечательно отсутствие лидеров из крупных западных столиц, хотя Китай был важнейшим партнером союзных держав на Тихоокеанском театре военных действий во время Второй мировой войны. Борьба страны с полномасштабным вторжением Японии стала главным фронтом войны в Азии, закончившейся только в 1945 году капитуляцией Японии, подчеркивает CNN.
В Китае продолжался конфликт между коммунистическими и националистическими силами, пока в 1949 году не победили коммунисты, что привело к созданию Китайской Народной Республики, которую сейчас возглавляет Си Цзиньпин.
В 70-минутном параде в среду примут участие более 10 000 военнослужащих, более 100 самолетов и сотни единиц наземной техники, демонстрируя растущую военную мощь Китая при Си Цзиньпине, который сделал модернизацию Народно-освободительной армии (НОАК) главной задачей своего правления. Это тщательно отрепетированное зрелище даст редкое представление о быстроразвивающихся военных технологиях Китая. Официальные лица заявили, что все оборудование, представленное на выставке, отечественного производства и в настоящее время находится на вооружении, причем многие из них дебютируют — от ультрасовременных беспилотных летательных аппаратов, систем радиоэлектронного подавления, гиперзвукового оружия, технологий противовоздушной и противоракетной обороны до стратегических ракет.