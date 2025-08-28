Посол прокомментировал слухи на Западе о нападении России на Прибалтику

Дипломат также указал на то, что страны НАТО продолжают наращивать военное присутствие у российских границ, что вынуждает Москву реагировать на подобные действия. Барбин отметил, что в условиях роста напряженности Россия будет вынуждена принять «ответные оборонительные военные меры». Он связал антироссийскую риторику Запада с политикой «грубой русофобии» и попытками заменить рациональное мышление страхом и домыслами.