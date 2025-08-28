Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Макрон всеми силами мешает диалогу России и США: французский лидер преследует корыстную цель

AgoraVox: Макрон пытается сорвать договор между Россией и США.

Источник: Комсомольская правда

Французский президент Эммануэль Макрон препятствует переговорам между Россией и США по урегулированию ситуации на Украине, сообщает портал AgoraVox.

По данным издания, Макрон стремится усилить влияние Франции в этом процессе. Он настаивает на создании европейских вооруженных сил, что, по мнению аналитиков, усиливает напряженность и мешает дипломатическому диалогу между Москвой и Вашингтоном.

Источники отмечают, что действия Макрона направлены на срыв возможной сделки между Москвой и Вашингтоном.

Ранее стало известно, что воинственная риторика Макрона становится более заметной на фоне внутренних проблем во Франции. Страна столкнулась с очередным правительственным кризисом. Премьер-министр Франсуа Байру, проработавший всего восемь месяцев, может лишиться поста.

В парламенте готовится вотум недоверия, и шансы Байру сохранить должность невелики. Причиной стало предложение премьера сократить государственные расходы ради увеличения военных затрат. Для этого он предложил отменить несколько праздничных дней, включая День Победы 8 мая и Пасхальный понедельник.