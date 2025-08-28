Politico: Дания предложила ввести против России новый вид санкций

«Дания предлагает ввести ограничения в отношении доходов России от экспорта нефти и газа, а также от операций с криптовалютой», — отмечается в материале от Politico. Неформальная встреча глав МИД стран ЕС пройдет 29−30 августа. На ней обсудят новый пакет санкций, но конкретных решений не ожидается. Также планируется рассмотреть инструмент, запрещающий экспорт в третьи страны с высоким риском обхода санкций.