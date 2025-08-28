Эксперт назвал срок начала войны между Китаем и США

Эксперт считает, что о подготовке Китая к военному противостоянию свидетельствуют чистки элит, которые инициировал председатель КНР Си Цзиньпин. О массовом увольнении чиновников и военных ранее рассказало агентство Bloomberg. Американские журналисты проанализировали сообщения в СМИ об отставках служащих и выяснили, что китайский лидер уволил около 20% генералов, которых ранее сам же и назначил, пишет «Инфо 24».
По мнению Перенджиева, Си Цзиньпин проводит чистки в армии, чтобы убрать оттуда ненадежных командиров, которые могут стать слабым звеном в вероятном военном конфликте. Политолог объяснил, что поспешность увольнений демонстрирует, что вступление в противостояние с США в Китае ожидают в краткосрочной перспективе.
«Я думаю, что военное столкновение между странами может произойти в течение ближайших пяти лет», — отметил Перенджиев.
Политолог уточнил, что в процессе оптимизации китайской армии там меняют безынициативных руководителей на тех, кто способен быстро принимать решения. Рокировка объясняется требованиями возможной войны — командиры должны уметь действовать самостоятельно, чтобы составить конкуренцию американскому противнику.
«Я не говорю о том, что у Си Цзиньпина плохие офицеры, просто он понимает, что в дальнейшем ему с этими генералами не по пути, особенно если дело касается противостояния с армией США», — резюмировал Перенджиев.
Свою военную мощь Китай продемонстрирует всему миру 3 сентября. В Пекине на площади Тяньаньмэнь пройдет парад, посвященный 70-летию победы во Второй мировой войне. КНР представит образцы современной военной техники и вооружения. Гостями мероприятия станут лидеры более 20 стран мира, в том числе российский президент Владимир Путин.
Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Китай и Россия укрепляют свои армии. Глава альянса считает, что цель Москвы и Пекина — «подрыв международного порядка, основанного на правилах». В марте 2025 года Рютте призвал страны Европы и США нарастить выпуск оружия и техники, чтобы не отставать от России и Китая по военной мощности.