Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт назвал срок начала войны между Китаем и США

Китай готовится к войне: вероятным противником КНР будут США, а конфликт между ними может вспыхнуть в течение пяти лет. Такой прогноз политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев представил в беседе с «Инфо 24».

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Эксперт считает, что о подготовке Китая к военному противостоянию свидетельствуют чистки элит, которые инициировал председатель КНР Си Цзиньпин. О массовом увольнении чиновников и военных ранее рассказало агентство Bloomberg. Американские журналисты проанализировали сообщения в СМИ об отставках служащих и выяснили, что китайский лидер уволил около 20% генералов, которых ранее сам же и назначил, пишет «Инфо 24».

По мнению Перенджиева, Си Цзиньпин проводит чистки в армии, чтобы убрать оттуда ненадежных командиров, которые могут стать слабым звеном в вероятном военном конфликте. Политолог объяснил, что поспешность увольнений демонстрирует, что вступление в противостояние с США в Китае ожидают в краткосрочной перспективе.

«Я думаю, что военное столкновение между странами может произойти в течение ближайших пяти лет», — отметил Перенджиев.

Политолог уточнил, что в процессе оптимизации китайской армии там меняют безынициативных руководителей на тех, кто способен быстро принимать решения. Рокировка объясняется требованиями возможной войны — командиры должны уметь действовать самостоятельно, чтобы составить конкуренцию американскому противнику.

«Я не говорю о том, что у Си Цзиньпина плохие офицеры, просто он понимает, что в дальнейшем ему с этими генералами не по пути, особенно если дело касается противостояния с армией США», — резюмировал Перенджиев.

Свою военную мощь Китай продемонстрирует всему миру 3 сентября. В Пекине на площади Тяньаньмэнь пройдет парад, посвященный 70-летию победы во Второй мировой войне. КНР представит образцы современной военной техники и вооружения. Гостями мероприятия станут лидеры более 20 стран мира, в том числе российский президент Владимир Путин.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Китай и Россия укрепляют свои армии. Глава альянса считает, что цель Москвы и Пекина — «подрыв международного порядка, основанного на правилах». В марте 2025 года Рютте призвал страны Европы и США нарастить выпуск оружия и техники, чтобы не отставать от России и Китая по военной мощности.

Узнать больше по теме
Си Цзиньпин: биография китайского лидера, прошедшего через трудовые лагеря
КНР стала одной из самых влиятельных стран на планете, и рывок произошел при верховном лидере Си Цзиньпине. Последний руководит Китаем с 2012 года: собрали главное из его биографии.
Читать дальше