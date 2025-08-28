США направили восемь военных кораблей к берегам Венесуэлы

По данным одного из источников, два ракетных эсминца, USS Jason Dunham и USS Gravely, сейчас находятся у берегов Венесуэлы. Третий эсминец, USS Sampson, в настоящее время находится в Тихом океане к югу от Панамы, сообщил неназванный американский чиновник. Издание отмечает, что также в регион направляется десантный корабль USS Iwo Jima и два вспомогательных судна, на борту которых в общей сложности находятся более 4,5 тысячи военнослужащих. По словам источника, помимо всего прочего ВМС США направляют в регион ракетный крейсер USS Lake Erie и атомную подводную лодку USS Newport News.