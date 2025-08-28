Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лебедев назвал возможной целью удара под Киевом штаб с офицерами НАТО

Координатор подполья не исключил, что на Украине попытаются скрыть потери в результате удара.

Источник: Аргументы и факты

В числе целей ударов, которые наносятся по объектам противника на территории украинской столицы и в ее окрестностях с вечера среды, мог оказаться штаб с офицерами НАТО, сообщил в своем Telegram-канале координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Есть пока не подтвержденные сведения о том, что накрыли некий штаб в пригороде, а в штабе офицеров ВСУ до 25-ти штук и офицеров стран НАТО около 10-ти», — написал он.

Лебедев не исключил, что ВСУ скроют данные о потерях среди своих военнослужащих в результате удара. По мнению координатора, в западной прессе гибель офицеров НАТО могут объяснить, в частности, падением вертолета.

Ранее стало известно о нанесении удара по тренировочному лагерю ВСУ в Черниговской области.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше