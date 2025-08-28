Лебедев назвал возможной целью удара под Киевом штаб с офицерами НАТО

В числе целей ударов, которые наносятся по объектам противника на территории украинской столицы и в ее окрестностях с вечера среды, мог оказаться штаб с офицерами НАТО, сообщил в своем Telegram-канале координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«Есть пока не подтвержденные сведения о том, что накрыли некий штаб в пригороде, а в штабе офицеров ВСУ до 25-ти штук и офицеров стран НАТО около 10-ти», — написал он.
Лебедев не исключил, что ВСУ скроют данные о потерях среди своих военнослужащих в результате удара. По мнению координатора, в западной прессе гибель офицеров НАТО могут объяснить, в частности, падением вертолета.
Ранее стало известно о нанесении удара по тренировочному лагерю ВСУ в Черниговской области.