Дания предложила ввести санкции против доходов РФ от криптовалюты

Дания в рамках девятнадцатого пакета санкций в отношении Российской Федерации хочет ввести ограничения на использование доходов от операций с криптовалютой, пишет Politico, ссылаясь на документ, подготовленный страной к неформальной встрече глав МИД государств-членов ЕС в Копенгагене, намеченной на 29−30 августа.
Дания также предлагает ввести ограничительные меры в отношении доходов РФ от экспорта нефти и газа, но издание не приводит каких-либо подробностей этих рестрикций. Кроме того, министры иностранных дел обсудят использование ранее не применявшегося инструмента, который может запретить экспорт в страны, не входящие в Европейский союз, но подверженные высокому риску обхода ограничительных мер.
В статье речь идет о том, что это будет неформальная встреча, на которой пройдут только обсуждения нового пакета рестрикций, принятия конкретных шагов на ней не ожидается. Ранее председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен анонсировала девятнадцатый пакет ограничительных мер в отношении РФ на начало сентября.