Ким Чен Ын готовится к поездке на парад в Пекине

Bloomberg обращает внимание на контраст в дипломатических контактах: если с июня 2019 года личных встреч между Ким Чен Ыном и Си Цзиньпином не было, то ранее, за период в 10 месяцев, глава КНДР четыре раза посещал Пекин. Эти визиты были направлены на то, чтобы заручиться поддержкой Китая для улучшения отношений с США и Южной Кореей.