Ким Чен Ын готовится к поездке на парад в Пекине

О том, что Ким планирует визит в КНР по приглашению Си Цзиньпина, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи и государственное информационное агентство Китая «Синьхуа». Лидер КНДР примет участие в мероприятиях по празднованию 80-й годовщины окончания Второй мировой войны, пишут «Ведомости».
Bloomberg обращает внимание на контраст в дипломатических контактах: если с июня 2019 года личных встреч между Ким Чен Ыном и Си Цзиньпином не было, то ранее, за период в 10 месяцев, глава КНДР четыре раза посещал Пекин. Эти визиты были направлены на то, чтобы заручиться поддержкой Китая для улучшения отношений с США и Южной Кореей.
Как сообщает корейское агентство news1, на праздничные мероприятия в честь 80-летия победы Китая над Японией приедут главы 26 стран. Как сообщал еще в июне помощник президента РФ Юрий Ушаков, Владимир Путин также планирует принять участие в параде.
Помимо президента России и лидера КНДР, в Китае ожидают президента Белоруссии Александра Лукашенко, главу Казахстана Касым-Жомарт Токаева, президента Сербии Александра Вучича, премьер-министра Словакии Роберт Фицо. Также среди участников — президент Ирана Масуд Пезешкиан, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и главы Таджикистана, Киргизии, Узбекистана, Туркмении, Вьетнама, Индонезии, Камбоджи, Кубы, Лаоса, Малайзии, Монголии, Мальдив, Пакистана, Мьянмы, Индонезии, Непала и Зимбабве.