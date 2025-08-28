Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Китае рассказали, какой сигнал посылает визит Путина в Пекин

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Визит Владимира Путина в Пекин показывает высокий уровень отношений между Россией и Китаем, заявил помощник министра иностранных дел КНР Хун Лэй, чьи слова передает Sky News.

Источник: © РИА Новости

«Участие президента России в памятных мероприятиях показывает высокий уровень всеобъемлющего стратегического партнерства между Китаем и Россией в новую эпоху, а также символизирует единство и общую решимость двух стран защищать итоги победы во Второй мировой войне», — ответил он на вопрос о том, какой сигнал посылает поездка российского лидера.

Путин на следующей неделе отправится с четырехдневным визитом в Китай, где запланированы масштабные переговоры делегаций России и КНР, сообщили «Вести» со ссылкой на автора и соведущего программы «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия 1» Павла Зарубина.

Саммит Шанхайской организации сотрудничества пройдет в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября. КНР 3 сентября проведет военный парад на площади Тяньаньмэнь в Пекине по случаю празднования 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Второй мировой войне. Планируется участие иностранных лидеров.