Бюджет Челябинской области получил дополнительные федеральные средства

ЧЕЛЯБИНСК, 28 августа, ФедералПресс. Депутаты комитета по бюджету и налогам одобрили Законодательного собрания Челябинской области утвердили изменения в региональный бюджет на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.

Источник: Pchela.News

«Областной бюджет получил дополнительные федеральные средства в размере 27 миллионов рублей. Из них 15,9 миллионов направят на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан. Более 10 миллионов рублей предусмотрены на выплаты южноуральцам, награжденным нагрудным знаком “Почетный донор России”, — пояснил председатель законодательного собрания области Олег Гербер.

Одновременно законопроектом распределены ранее зарезервированные средства на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы согласно ранее принятым решениям о повышении оплаты труда в сумме 5,8 млрд рублей.

С учетом предлагаемых изменений уточненные параметры областного бюджета составят по доходам — 307,6 млрд рублей, по расходам — 379,6 млрд рублей. Дефицит без изменений — 72 млрд рублей.

«ФедералПресс» сообщал, что городская дума Челябинска утвердила увеличение бюджета на 2025 год на 867,1 млн рублей.