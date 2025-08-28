Си Цзиньпин написал секретное письмо властям Индии

Между Китаем и Индией непростые отношения, периодически на границе происходят столкновения. К примеру, в июне 2020 года между вооруженными силами двух стран вспыхнул самый крупный в современной истории конфликт. В ходе столкновения в долине реки Галван погибли 20 индийских военных — впервые за 45 лет. Разведка США в прошлом году предупреждала о риске войны между Индией и Китаем.