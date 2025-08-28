Си Цзиньпин написал секретное письмо властям Индии

После введения США пошлин на китайские товары председатель КНР Си Цзиньпин в марте написал тайное письмо президенту Индии Драупади Мурму, сообщает Bloomberg со ссылкой на индийского чиновника, знакомого с этим вопросом.
Президент в Индии — номинальная должность руководителя, действительной властью в стране обладает премьер-министр, этот пост занимает Нарендра Моди.
Между Китаем и Индией непростые отношения, периодически на границе происходят столкновения. К примеру, в июне 2020 года между вооруженными силами двух стран вспыхнул самый крупный в современной истории конфликт. В ходе столкновения в долине реки Галван погибли 20 индийских военных — впервые за 45 лет. Разведка США в прошлом году предупреждала о риске войны между Индией и Китаем.
По словам источника, целью письма было прощупать почву для улучшения отношений между Китаем и Индией. В нем выражалась обеспокоенность по поводу любых сделок с США, которые могут нанести ущерб интересам Китая. Сообщение, как уточнил источник, попало к премьер-министру Моди.
Индийский чиновник также рассказал, что правительство страны начало предпринимать усилия для улучшения отношений с Китаем в июне. В августе КНР и Индия согласились удвоить усилия по урегулированию своих пограничных споров, писала The Times of India.
Потепление в отношениях двух стран ускорилось после визита министра иностранных дел Китая Ван И в Нью-Дели, который состоялся
США начали вводить тарифы в отношении товаров из Китая еще в феврале 2025 года, к апрелю размер американских пошлин достиг 145%. Китай также повысил пошлины в отношении товаров из США — они достигли 125%. Президент США Дональд Трамп тогда говорил, что тарифы будут действовать, пока Пекин не заключит сделку с Вашингтоном.
К маю стороны достигли соглашения и резко снизили тарифы: США с 145% до 30%, а Китай — с 125% до 10%. В конце того же месяца Трамп заявил, что Китай «полностью нарушил» торговое соглашение с США, не уточнив детали.
25 июня Трамп объявил о новой торговой сделке, заключенной с Китаем. Позднее об этом сообщили и в КНР. Американский лидер также предположил, что следующей страной, с которой США подпишут соглашение, может стать Индия. При этом Вашингтон «не собирается заключать сделки со всеми».
В августе Трамп подписал указ под названием «Противодействие угрозам Соединенным Штатам со стороны правительства Российской Федерации», согласно которому против Индии вводятся пошлины в размере 25% из-за закупки российской нефти. Глава Белого дома объяснил тарифы тем, что «правительство Индии в настоящее время прямо или косвенно импортирует нефть из Российской Федерации».
Перед этим Вашингтон объявил о введении 25-процентных пошлин на импорт из Индии, которые должны устранить дефицит торгового баланса между странами. В результате общий размер американских тарифов для Нью-Дели составил 50%. Они вступили в силу 27 августа.