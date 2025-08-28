«Катастрофа». Лукашенко сказал, за какие районы Беларуси переживает

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Могилевскую область назвал два района Беларуси, в которых катастрофа. Подробности сообщает телеграм-канал «Пул Первого».
— Между Червенем и Березино — я всегда за эти районы переживаю — катастрофа. Поля необработаны! — заявил глава государства.
По словам президента Беларуси, с вертолета картинка вся видна.
— Так, мужики, дело не пойдет! — акцентировал внимание Александр Лукашенко.
