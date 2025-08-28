Ричмонд
«Катастрофа». Лукашенко сказал, за какие районы Беларуси переживает

Лукашенко назвал два района Беларуси, за которые переживает: «Катастрофа».

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Могилевскую область назвал два района Беларуси, в которых катастрофа. Подробности сообщает телеграм-канал «Пул Первого».

— Между Червенем и Березино — я всегда за эти районы переживаю — катастрофа. Поля необработаны! — заявил глава государства.

По словам президента Беларуси, с вертолета картинка вся видна.

— Так, мужики, дело не пойдет! — акцентировал внимание Александр Лукашенко.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко отреагировал на жалобы белорусов в TikTok на крыс в магазинах: «Сегодня “тиктокаются”, что ах, где-то крысы побежали. Так что, президент поедет крыс ловить?».

Тем временем мы узнали, что изменится в Беларуси с 1 сентября 2025: вырастут пенсия и зарплаты, подорожает проезд, новые правила использования телефонов в школе, сельскохозяйственные ярмарки.

А еще мы собрали, что можно и нельзя делать на Успение Богородицы 28 августа, которое называют Богородичной Пасхой.

