WSJ рассказала, как в окружении «Трампа 2.0» не осталось несогласных

Президент США Дональд Трамп часто игнорирует важные предостережения своих советников и принимает решения единолично. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).
В качестве примера WSJ приводит строительство бального зала в Белом доме. Некоторые помощники Трампа предупредили, что из-за стройки придется снести часть Восточного крыла, она помешает ежедневным мероприятиям и экскурсиям. Трамп ответил, что все равно построит его, контракт был передан строителям.
«Кажется, он хочет схватить всех за шиворот и сказать: “Я главный”, — заявил в комментарии WSJ эксперт по президентской истории из Университета Райса Дуглас Брингкли.
Бывший директор Трампа по законодательным вопросам Марк Шорт, как отмечает издание, сказал, что президент «понял, что мало что может помешать ему добиться того, что он хочет».
Также WSJ отмечает, что во время первого президентского срока чиновники администрации регулярно «сдерживали порывы Трампа по большим и малым вопросам, включая пошлины, миграцию и контроль над Федеральной резервной системой». Во второй раз Трампа окружает меньше людей, которые пытаются его отговорить от каких-либо решений.
Кроме того, Трамп провел в июне военный парад в честь 250-летия армии, подчеркивает издание. Во время его первого президентского срока официальные лица сорвали аналогичное мероприятие, «заявив, что это будет выглядеть как зрелище для стран третьего мира».
Во время первого президентского срока Трампа было заметнее вмешательство в миграционную политику: так, американскому президенту не давали отправлять мигрантов обратно. Также изменилась и работа с пошлинами: экс-советник президента Гэри Кон выступал против них.
Лоббист и союзник Трампа Брайан Ланза пояснил, что никто в окружении президента США больше не сомневается в его приказах. «При “Трампе 1.0” было много споров о том, что он может делать, а чего не может. На этот раз он просто делает», — сказал он.
Перед саммитом Трампа с российским президентом Владимиром Путиным на Аляске у американского лидера не осталось экспертов по России, обратила внимание Financial Times. Совет национальной безопасности, который обычно координирует такие встречи, был существенно сокращен — в мае десятки экспертов по внешней политике потеряли работу.