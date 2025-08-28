Ректором Байкальского госуниверситета стал Олег Грибунов

Добавим, что в ближайшее время редакция ИА IrkutskMedia выпустит большое интервью с ректором БГУ Олегом Грибуновым. Глава одного из ведущих вузов Иркутска рассказал о том, почему воспитание студента бывает важнее обучения, как готовиться к эпохе искусственного интеллекта, что будет с подготовкой юристов и экономистов после введения квотирования коммерческого набора, а также главном вызове — работе с современными детьми.