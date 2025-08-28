Ректором Байкальского госуниверситета стал Олег Грибунов

Олег Грибунов официально вступил в должность ректора Байкальского государственного университета. Согласно приказу министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова профессор занял должность ректора накануне, 27 августа, пишет ИА IrkutskMedia.
Как сообщается на сайте БГУ, до этого назначения доктор юридических наук, профессор Олег Грибунов исполнял обязанности ректора высшего учебного заведения с 13 сентября 2024 года. Добавим, что Олег Грибунов трудится в БГУ с 2021 года, занимал должности проректора по научной работе, первого проректора — проректора по научной работе. 21 мая 2025 года большинством голосов на конференции работников и обучающихся БГУ Грибунов был избран ректором вуза.
Биография: Олег Грибунов в 1999 г. с отличием окончил юридический факультет Восточно-Сибирского института МВД России.
В 2003 году защитил диссертацию на соискание ученной степени кандидата юридических наук, в 2017 году — диссертацию на соискание ученой степени доктора юридических наук. В 2019 году присвоено учёное звание профессор. Советник юстиции. Автор более 400 научных работ: монографий, учебных пособий, научных статей. Главный редактор и член редакционных коллегий ряда научных журналов по уголовно-правовым наукам.
Награжден медалями МВД России «За доблесть в службе», «За отличие в службе» I, II и III степеней, «200 лет МВД России», Почетной грамотой МВД России, Благодарностью губернатора Иркутской области, Благодарностью Министерства науки и высшего образования РФ.
Добавим, что в ближайшее время редакция ИА IrkutskMedia выпустит большое интервью с ректором БГУ Олегом Грибуновым. Глава одного из ведущих вузов Иркутска рассказал о том, почему воспитание студента бывает важнее обучения, как готовиться к эпохе искусственного интеллекта, что будет с подготовкой юристов и экономистов после введения квотирования коммерческого набора, а также главном вызове — работе с современными детьми.