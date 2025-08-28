Советник Трампа Наварро обвинил Индию в развитии конфликта на Украине

В самом начале срока Трампа Индия одной из первых начала переговоры с его администрацией, чтобы урегулировать вопрос пошлин. Однако стороны не смогли найти компромисс, в том числе из-за индийских высоких пошлин и протекционной политики в сельском хозяйстве и молочной промышленности, пишет Bloomberg. По данным агентства, переговоры разочаровали американцев, а переговорная группа США, которая должна была приехать в Индию на переговоры 25−29 августа, отложила свой визит.